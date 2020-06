Ilkay Gündogan «gir» gullet til Liverpool - og hyller Pep Guardiola og Jürgen Klopp

Manchester City-spilleren forklarer forskjellen mellom de to managerne - og hva som gikk galt i årets Premier League-sesong.

Gündogan ble i sin tid hentet til Borussia Dortmund av Jürgen Klopp i 2011, og på fire sesonger under tyskerens ledelse utviklet midtbanespilleren seg til å bli blant de mest ettertraktede sentrale spillerne i verden.

Live: Vi følger overgangsmarkedet!

Sammenligner Klopp og Guardiola

I 2016 ble Gündogan hentet til Manchester City av Pep Guardiola, og har siden etablert seg på et tittelvinnende City-lag.

- Klopp og Guardiola er blant de beste lærerne i verden. Klopp er en manager jeg virkelig elsker. Han skaper en fantastisk lagånd og motiverer fotballspillerne på en vanvittig måte. Lagene han trener løper mye, de jobber hardt, forklarte Gündogan til tyrkiske Fanatik.

Og la til følgende om Guardiola:

- Pep er på et veldig høyt nivå hva gjelder taktikk. Han er en manager som kjenner hvert eneste aspekt av spillet. Jeg har aldri sett en manager som har forbedret seg så mye på taktikk som han.

Les også: «Alle» trodde Real Madrid-overgangen var klar. Nå kan en Solskjær-inngripen føre til sjokkvending

GODE KOLLEGER: Jürgem Klopp og Pep Guardiola har kjempet mot hverandre i flere sesonger. Foto: Peter Byrne (Pa Photos)

Videre legger City-spilleren til at til tross for at de to har forskjellige spillestiler, er de like i den forstand at de begge bringer med seg suksess. Han mener også at det er de to som må anses som de beste trenerne i verden for øyeblikket.

Les også Drew Brees i strupen på Trump om kneling og protester

- Viste ikke samme viljen

Og i Premier League er det også City og Liverpool som har dominert de siste sesongene.

Fjorårets sesong ble kanskje avgjort på målstreken, men denne sesongen har Liverpool vært i en helt egen liga. Det erkjenner også Gündogan.

- Denne Premier League-sesongen ble vi totalt etterlatt i kampen om ligagullet. Vi klarte ikke å vise samme viljen som i de to foregående sesongene da vi ble mestere. Selv om vi har spilt god fotball, og gode kamper, har vi tapt enkle poeng på veien.

- Liverpool har kommet seg opp på et nytt nivå uten å tape for mange poeng, samtidig som vi tapte poeng. Dermed økte forskjellen, innrømmer City-eleganten.

Liverpool leder Premier League med 25 poeng når ni fulle serierunder gjenstår. Manchester City på andreplass har ti kamper igjen å spille.

Allerede har flere Premier League-klubber begynt med enkle treningskamper bak lukkede dører, og det er bare noen få uker igjen til Premier League skal tas opp igjen.

- Kommer til å få sjokk

Tidligere denne måneden innrømmet Klopp at det blir en annerledes opplevelse for spillerne, nå som det ikke vil være tilskuere tilstede for å heie laget frem.

- Vi prøver å simulere situasjonen og bli vant til det. Når jeg skriker «Mo, gjør det og det», kommer de trolig til å få sjokk, fordi det er så høyt. Vi må alle venne oss til det, men det er ikke et problem, sier Klopp.

Les mer: Dette sier Liverpool-sjefen om Premier League-oppstarten

Den tidligere Dortmund-treneren er spent på utfallet av kamper foran tomme tribuner i Premier League.

- Jeg er ikke sikker på om det gir noen fordel å spille hjemme. I Tyskland for eksempel spiller de hjemme- og bortekamper, og hvis du ser på resultatene, er det ikke mange hjemmeseirer, sier han.