Illsint Martinez utvist da Inter tapte poeng

Lautaro Martínez ga Inter ledelsen mot Cagliari søndag, men ble utvist fire minutter på overtid og kan miste derbyet mot Milan. Kampen endte 1-1.

Inter-utleide Radja Nainggolan utlignet for Cagliari etter ledermålet til Martinez, men det er det røde kortet på Inters argentinske spiss som er samtaleemnet etter søndagens kamp i Serie A.

Fire minutter ut i overtiden protesterte Martinez mot dommeren da han følte at han ble snytt for et frispark på tampen. Spissen fikk i stedet gult kort, og reagerte så kraftig på avgjørelsen at han fikk direkte rødt få sekunder etterpå.

Det gjør at Martinez kan få flere kampers karantene og står i fare for å miste derbyet mot byrival Milan om to uker.

Argentineren stanget inn 1-0 etter en målgivende pasning fra Ashley Young, før Nainggolan utlignet på et langskudd etter 78 minutter mot klubben han er leid ut fra.

Med poengtap for Inter kan Juventus sikre seg luke på seks poeng ned til «Nerazzuri» dersom de vinner toppkampen mot Napoli søndag kveld.

