Nora Mørk var imponert over Györs klare seier over Bucuresti i Champions League lørdag. Hun sier ikke nei til å ta en straffe i finalen.

Hun tok seg ut på banen i vill glede etter 26-20-kampen. – Hvis tiden er ute, så kanskje. Jeg vil jo, men jeg vil jo aldri få lov, sier Mørk til NTB på spørsmål om hun kanskje kan ta en straffe hvis det blir straffekastkonkurranse søndag.

– Bucuresti har på papiret alle spillere friske. Det er helt utrolig at vi vinner overbevisende, sier Mørk til NTB.

Rett etter at oppgjøret ble blåst av tittet hun bort mot bestevenninnen Stine Bredal Oftedal. Hun klinket til i forsvar og angrep og scoret fem ganger.

– Vi viste i fjor at vi også spilte som et lag. Vi setter laget først og spiller som et lag, sier Mørk.

Hun ser finalen fra benken akkurat som semifinalen. En alvorlig kneskade setter henne utenfor til godt ut på høsten.

