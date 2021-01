Imponert over Solskjær, men én ting har forbauset eksperten: - Rystende å se

- Jeg trodde faktisk at det laget var i ferd med å råtne litt, sier TV 2s Simen Stamsø Møller om United-prosjektet til Ole Gunnar Solskjær.

Lørdag kveld tar Solskjær og Manchester United turen til London for å møte Mikel Artetas Arsenal.

Arsenal står med fem seire og én uavgjort på sine seks siste kamper i ligaen, mens United ikke hadde tapt en eneste ligakamp siden 1. november, før smellen mot Sheffield United på onsdag.

De røde djevlenes forrige ligatap kom mot nettopp Arsenal, da det ble 0-1-tap på Old Trafford.

- Det er merkelig

En som har latt seg imponere av det Solskjær og United har fått til denne sesongen er TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller. Som så veldig mange andre levnet han ikke United veldig store muligheter for ligagull før sesongen.

Han er likevel tydelig på at det ikke er den gode formen som har forbauset ham mest av dette United-laget.

- Det overrasket meg mer at det gikk såpass dårlig da det gikk dårlig. Det har overrasket meg at det har gått såpass bra, men jeg synes det var mer rystende å se at de kunne spille så dårlig som de til tider gjorde, og som de egentlig nå gjorde mot Sheffield United, sier Stamsø Møller til Nettavisen, og fortsetter:

- Det er det jeg synes er merkelig, at så mange spillere svinger i prestasjonene. Jeg trodde faktisk at det laget var i ferd med å råtne litt, men at han (Solskjær) og de nå har fått det på rett kjøl er et bevis på at det funker å puste med magen, og ikke blinke med de røde varsellampene når det med en gang går dårlig.

Stamsø Møller peker spesielt på Solskjærs tålmodighet som en essensiell egenskap, og at klubben har fått stort utbytte av nettopp det.

- Solskjær har en personlighet og væremåte som jeg tror passer egentlig for den situasjonen United har vært i, hvor det har gått litt opp og ned. Ikke for høye topper og for mye mas når det går bra, og ikke for mye sutring og dårlig stemning når det går dårlig. Da stabiliserer det seg kanskje mer enn det gjorde under Jose Mourinho for eksempel.

- Var vanskelig å se for seg

Han ser imidlertid ikke på United som noen favoritt til ligagullet, og tenker heller at en annet lag fra Manchester må innta det stempelet. Likevel berømmer han Solskjær for den posisjonen han har satt klubben i.

- Det er uansett veldig bra det han har fått til, det å være på skuddhold til nyttår er jo helt supert. Det var vanskelig å se for seg det.

- De har klart å stabilisere seg på et veldig bra nivå. Det ser ut som de koser seg, har det fint sammen, harmoni i klubben. Alt det som klubben ønsket seg tidligere, sier Stamsø Møller.

- Det svinger fort

Også kollega TV 2-kollega Erik Thorstvedt lar seg imponere over United, men i likhet med Stamsø Møller utpeker også han byrival City som favoritt til å dra i land tittelen.

- Han er i en kjempeposisjon, og antall poeng de har tatt siden Bruno Fernandes kom er mer enn noen andre i premier League. Men vi så jo når Manchester United spilte mot City for et par uker siden, så er det forskjell. Jeg vil si at Manchester City er et bedre lag, sier Thorstvedt til Nettavisen.

Til tross for at Pep Guardiolas mannskap har vist fryktinngytende form den siste tiden, påpeker han imidlertid også at de lyseblå kan få det tøft.

- Det kan jo fort snu for de og. Det er ikke sikkert at de bare glir videre gjennom sesongen, og nå er jo Liverpool på gang igjen også.

Om Solskjær og co. klarer å reise kjerringa etter tapet for Sheffield United vil tiden vise, men dersom Arsenal skulle gå seirende ut av oppgjøret så tror ikke Thorstvedt det er umulig at det rettes kritikk mot United-sjefen, igjen.

- Det svinger så fort. Ryker de nå igjen mot Arsenal så kommer kritikerne på banen igjen. Sånn er det når du er manager for en klubb som Manchester United, sier han.

Storkampen på Emirates, som har kampstart klokken 18.30 lørdag, kan du følge direkte i Nettavisens livesystem.

