Iñaki Williams avslører samtaler med Manchester United

Athletic Club-stjernen ble koblet med en overgang til Ole Gunnar Solskjærs klubb i sommer.

Det var en hektisk sommer på overgangsvinduet for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, og flere store spillere var koblet til «De Røde Djevlene». Blant dem var Athletic Clubs Iñaki Williams.

Mot slutten av vinduet ble det hevdet at United vurderte å betale utkjøpsklausulen i kontrakten til Williams, og gjøre han til mannen som erstattet Romelu Lukaku på Old Trafford.

Slik gikk det ikke og den baskiske stjernespilleren endte opp med å signere en niårskontrakt med Bilbao-klubben, frem til 2028. Den nye utkjøpsklausulen ligger på 135 millioner euro.

United tok kontakt

I et intervju med den spanske radionkanalen Cadena SER er 25-åringen uansett tydelig på at det har foregått kontakt mellom ham og United over det siste året:

- Rundt juletider så var det et par samtaler med Manchester United, men å bli værende i Athletic har alltid vært mitt førstevalg. Jeg ønsker å legge skoene på hylla etter å ha spilt her, sier Williams til den spanske radiokanalen.

Programlederen forsøkte ved flere anledninger å få Williams til å røpe hvem i United som forsøkte å overtale ham til å signere, og undret hvorvidt Ander Herrera kunne ha en finger med i spillet.

Herrera spilte, som kjent, i Manchester United frem til i sommer, da han signerte for Paris Saint-Germain. United hentet ham i 2015 fra nettopp Athletic Club.

- Jeg kan ikke si noe som helst, og jeg ønsker ikke å involvere noen i dette. Jeg kan ikke si noe som helst, du får meg ikke til å si noe, sa en lattermild Williams da programlederen forsøkte å indikere hvorvidt Herrera hadde sagt noe.

Williams var tydelig på at signeringen av kontrakten frem til 2028 er en tydelig indikasjon på at han fort kan finne på å bli værende i moderklubben sin frem til karrieren er over.

Athletic er nemlig kjent for at de kun tillater baskere å spille for klubben, og dersom man ønsker å kjøpe spillere fra Bilbao-klubben, så henvises men til de ofte vanvittig utkjøpsklausulene i kontraktene.

Nekter å spille for rivalen

Williams og Athletic Club har fått en pangstart på sesongen. Med to seire og én uavgjort er det faktisk bare serieleder Atlético Madrid som ligger foran dem på tabellen.

Vi må helt tilbake til 1984 sist gang baskerne vant ligaen, men i 2014 maktet klubben å ta seg inn i Champions League. Den sesongen var det også Atlético Madrid som toppet tabellen ved sesongslutt.

Mye av grunnen til Athletics suksess denne sesongen er nettopp Williams' gode form. Han scoret blant annet i Baskerderbyet mot Real Sociedad, da Martin Ødegaard & co ble filleristet av de røde og hvite.

Og én ting er sikkert, Williams er tydelig på at han aldri kommer til å spille for rivalene fra San Sebastián.

- Nei, nei, aldri! Det kan jeg garantere deg. Jeg er helt sikker på at det ikke skjer, hundre prosent. Jeg er i den klubben jeg forelsket meg i som liten, og jeg kommer aldri til å tråkke over den grensa, sier Williams.

Det skapte nemlig store overskrifter i hele Spania da Real Sociedad-stjernen Iñigo Martínez i januar 2018 valgte å krysse grensa, og signerte for Athletic Club. Slik som Iñaki Williams i Athletic så hadde Martínez spilt i La Real siden han var guttespiller.

Williams har rukket å få én landskamp for Spania i løpet av sin karriere. Den kom i 2016 da han ble byttet inn mot Bosnia & Hercegovina.