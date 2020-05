Ince mener Sancho bør tenke seg nøye om før han skifter klubb

Paul Ince hevder Ole Gunnar Solskjær ikke har mye å vise til i form av å utvikle unge spillere.

Den tidligere Manchester United-spilleren har vært kritisk til Solskjær også før, og nå sender han et nytt stikk i retning nordmannen.

Ince, med mer enn 200 kamper for klubben fra Old Trafford, mener den tidligere Molde-treneren ikke har vist noen tegn på at han kan forbedre en spiller av Jadon Sanchos kvalitet.

Sancho er koblet bort fra Borussia Dortmund etter en fantastisk sesong, og United har i lang tid seilt opp som favoritter til å sikre seg 20-åringens underskrift.

Ince advarer imidlertid den tidligere Manchester City-spilleren mot kun å se på klubben han går til.

- Når det kommer til overganger, handler det ikke kun om laget, det handler også om manageren, sier Ince til spillselskapet Paddy Power, gjengitt av Daily Mail.

- Som spiller handler det også noen ganger om å se på lagets manager og trenerapparat, og om de kan ta deg til neste nivå. Det er en avgjørelse Sancho må ta, sier den tidligere midtbanespilleren.

MÅLGARANTIST: Jadon Sacnho har tidvis herket for Borussia Dortmund denne sesongen.

- Han er en totalt ukjent

Han er nemlig ikke nevneverdig imponert over det Solskjær har vist av trenerferdigheter når det kommer til videreutvikling av unggutter.

- Han prøver åpenbart å utvikle et ungt lag, noe som vil hjelpe, men når man snakker om «man to man management» og utvikling av noen som Sancho, er han en totalt ukjent. Vi har ikke sett noen beviser ennå som sier at han kan ta en spiller til et nytt nivå, hevder Ince.

Han påpeker at Solskjær ikke har vært lenge nok i United til å vite det, men understreker samtidig at den tidligere Molde- og Cardiff-treneren heller aldri har hatt spillere av Sanchos kaliber til disposisjon.

Uttalelsene kommer i tillegg til flere andre kritiske kommentarer fra Ince i retning Solskjær.

I januar fortalte han til BT at mange ble dratt inn i hvor bra Solskjær gjorde det i begynnelsen, og påpekte videre at nordmannen rykket ned med Cardiff, før han dro til Molde og at CV-en hans ikke ser bra ut i så måte.

- Jeg håper Ole gjør det bra, for jeg ønsker at United skal gjøre det bra. Men de har ikke gjort hjemmeleksen sin og det koker ned til Ed Woodward, har Ince tidligere uttalt.

PÅ SPILLERJAKT: Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: Bradley Collyer (Pa Photos)

Mer kritikk

Også i oktober 2019, etter at Solskjær var inne i en svak periode som manager, var Ince ute og meldte.

- Vi vet Ole kommer til å bli kritisert og være under press fordi han ikke får resultater, men også fordi vi ikke ser noen tegn på at det vil forbedre seg, sa han og mente også at laget kunne ende på nedre halvdel av Premier League.

Solskjær og hans lag var imidlertid inne i en god periode før koronaepidemien satte en foreløpig stopper for sesongen, og etter 29 serierunder ligger Manchester United på femteplass med 45 poeng, kun tre poeng bak Chelsea på fjerdeplass.

Spørsmålet er Old Trafford-publikumet kan vente seg Jadon Sancho i den røde drakten fra neste sesong.

20-åringen var i elektrisk form for Borussia Dortmund før sesongen ble satt på vent som følge av koronaepidemien.

Kantspilleren har 29 målpoeng (14 mål/15 målgivende) på 23 kamper fra start i Bundesliga denne sesongen, og er sett på som det kanskje heteste overgangsobjektet i sommer.