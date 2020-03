Ince skuffet over Uniteds mislykkede Haaland-jakt

Paul Ince mener Manchester United trenger en målscorer og at klubben hadde en glimrende mulighet i Erling Braut Haaland.

Manchester United og Ole Gunnar Solskjær måtte se seg slått av Borussia Dortmund i kampen om Erling Braut Haalands underskrift i sommer.

Den unge norske spissen opplevde umiddelbar suksess i den tyske storklubben og ble kåret til månedens spiller i Bundesliga i løpet av sine første uker i klubben.

Mange har ment mye om at Solskjær ikke lyktes med å lokke sin tidligere elev fra tiden i Molde til Manchester, og nå kaster Paul Ince seg på.

Den tidligere Manchester United-spilleren har flere ganger tidligere uttalt seg kritisk om Uniteds norske manager.

Ince: - Skuffende

Ince mener det er avgjørende for en klubb som Manchester United å ha en spiss av Haalands klasse.

- Hvis de skal tette luken til Manchester City og Liverpool, så trenger de en verdensklassespiss. De hadde muligheten med Haaland, den unge gutten som gikk til Dortmund. Det var virkelig trist. Han er en veldig, veldig bra og ung spiller, som kan utvikle seg, og du kan ikke la slike spillere glippe, sier Ince til Goal.com

SEDVANLIG KRITISK: Paul Ince har nærmest fått for vane å uttale seg negativt om Ole Gunnar Solskjær. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

52-åringen mener Solskjær burde klart å overtale Haaland, i og med at de hadde jobbet sammen tidligere.

- Det var skuffende at de ikke klarte å signere ham. De er nødt til å hente noen som scorer 20-25 mål per sesong.

Haaland bestmte seg tidlig

Spørsmålet er imidlertid om United i det hele tatt var aktuelt for Erling Braut Haaland. Allerede før jul sa Ole Gunnar Solskjær Haaland hadde bestemt seg.

- Han vet hva han har lyst til å gjøre, og han vet hva han skal gjøre, så jeg trenger ikke å komme med noen råd til noen spillere på andre lag, sa Solskjær på en pressekonferanse 15. desember.

I et intervju med Viasat nylig uttalte Haaland at det var han selv som ønsket seg til Dortmund, allerede før det ble lansert som et alternativ.

- Da sesongen var over begynte jeg og far og snakke litt og da nevnte han ikke Dortmund i det hele tatt, så da spurte jeg han «denne klubben her da? Det hadde vært fint». Da sa han «vi får se», så ble det plutselig aktuelt, og da var egentlig «feelingen» der hele veien, sa Haaland.

Både Premier League og Bundesliga er for tiden stoppet som følge av koronavirusutbruddet, som preget hele verden.