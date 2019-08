Manchester United-legenden går hardt til verks i sin beskrivelse av klubbens tilstand.

I et åpent brev til United-direktør Ed Woodward velger tidligere Manchester United-spiller Paul Ince (51) å hamre løs mot det han mener er en klubb i fritt fall. Brevet er gjengitt i sin helhet hos Mirror.

- Det er noe med Manchester United som ikke er riktig. De fotballfaglige avgjørelsene har vært vanvittige i flere år nå. Klubben har falt langt bak de beste. Jeg liker å tenke at det vil bedres, men jeg tror nå at det kan ta lang tid. United er tilbake i Europa League, som er deprimerende bare å tenke på, åpner Ince brevet.

- Burde være flau

I brevet tar Ince for seg tema for tema som han mener ikke fungerer i klubben. Hans første punkt handler om Woodward selv.

- Jeg forstår. Du er en bankmann - ingen fotballmann. Du er fantastisk i å skape profitt og sponsoravtaler, men du kan ikke fortsette med å kaste penger etter spillere. Du trenger noen som forstår fotball, som har tilstedeværelse til å håndtere disse spillere og fortelle dem at de ikke kan kreve X, Y og Z fra United. Fortell dem hvordan det er, skriver han.

Videre tar Ince for seg troppens oppførsel. Han forteller at spillerne gjør nøyaktig som de vil, når de vil og at det ikke er noen form for styring fra øvre hold. Dette er noe 51-åringen hevder aldri ville skjedd under Alex Ferguson eller Pep Guardiolas ledelse.

SLAKTES: Jesse Lingard er blant spillerne som må tåle tyn. Foto: Darren Staples (Pa Photos)

- En spiller som Jesse Lingard tror han er større enn klubben og manageren. Hvis Fergie var sjef, ville de ikke holdt på slik, han ville ikke en gang hvert i klubben. Jesse har i beste fall vært middels i år og hvis jeg hadde prestert på den måten han gjorde forrige sesong, ville den siste tingen jeg gjorde vært å poste noe i sosiale medier. Han burde være flau over måten han spilte forrige sesong, melder den tidligere Manchester United-spilleren, før han retter kritikken videre mot Paul Pogba.

- Så er det Pogba - mannen du brukte 89 millioner pund på. Hvorfor ventet han til slutten av sesongen med å si at han vil dra, via en slu kommentar i pressen? Hvis du skal si det, si det foran de tusener av supportere som kommer og ser deg!

Jesse Lingard og Paul Pogba er blant spillerne som har mottatt hardest kritikk fra klubbens supportere for deres sprell i sosiale medier.

I sommer la Lingard ut et etterhvert sagnomsust videoklipp på sosiale medier fra sin ferie med Marcus Rashford i USA, et klipp som Solskjær selv skal ha reagert kraftig på.

Det hører med til historien at Jesse Lingard skal ha tatt til seg Solskjærs tilbakemelding, og skal ha vært blant spillerne som scoret høyest på testene United-spillerne gjorde da de møtte til sesongoppkjøringen.

Ut mot ungdomssatsingen

I sitt brev til Manchester United går Ince hardt ut mot klubbens og Ole Gunnar Solskjærs satsning på unge spillere, og sikter spesielt til den massive summen måtte legge på bordet for å lokke Aaron Wan-Bissaka fra Crystal Palace.

- Ole (Gunnar Solskjær) sier at han vil hente unge talentfulle spillere, og bygge opp klubben igjen på den måten, men det er ikke veien å gå, skriver Ince – som selv ble solgt til Inter Milan i 1995 fordi United valgte å satse på unge spillere.

Ince skriver videre at det rett og slett ikke er så mange talentfulle spillere som kommer opp fra akademiene i dagens fotball, og viser til Liverpool og Manchester City som eksempler.

- Ser du mange akademispillere i Manchester City-laget bortsett fra Phil Foden? Nei, og de vant akkurat Premier League. Liverpool har noen, men majoriteten av laget er erfarne spillere med tilskudd av noen unge spillere, skriver Ince videre.

Manchester United var klubben som brukte flest akademispillere i Premier League forrige sesong. Totalt fikk klubbens egenproduserte spillere hele 9334 minutter med spilletid forrige sesong, mens Liverpool og Manchester City ga akademispillerne sine henholdsvis 2600 og 371 minutter i Premier League forrige sesong, skriver Sky Sports.

EGENPRODUSERT: Phil Foden er blant Manchester Citys få akademispillere som har slått gjennom på førstelaget. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Avslutter med Solskjær-stikk

Ince har flere ganger ytret at han mener ansettelsen av Ole Gunnar Solskjær ikke var riktig for klubben. I det nye brevet fortsetter han med kritikken av nordmannen. Likevel mener han at Woodward nå bare må stå i sitt valg med kristiansunderen ved roret.

- Så er det manageren. Jeg sa forrige sesong at du burde gått for noen med mer erfaring, og jeg står ved det. Du har forsøkt å sparke managere etter et år og det har ikke fungert. Nå må du stå med Ole. Hvis han starter dårlig vil du ønske å bytte ham ut, men det er bare enda et steg tilbake for klubben.

Han avslutter bolken om Solskjær med en klar oppfordring til Woodward.

- La Ole hente sine egne spillere og få en full sesong - da har han ingen unnskyldninger, skriver 51-åringen småsarkastisk.

- Han slår inn åpne dører

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at brevet til Paul Ince ble publisert, men hos Supporterklubben til Manchester United i Skandinavia, tar de det hele mer med ro.

Eivind Brennhovd Holth har jobbet for united.no i flere år, og mener det er ting ved brevet som gjør at United-supporterne vil stusse.

- Paul Ince har sannsynligvis rett i mye av kritikken sin, men etter uttalelsen om at «alle» ville klart å gjøre det Ole Gunnar Solskjær gjorde med laget i sine første måneder er jeg redd det ikke er mange United-supportere som vil bruke mye tid på dette brevet, skriver Holth i en kommentar til Nettavisen.

Og legger til:

- Enkelte vil nok også si at han slår inn åpne dører. Det er alltid interessant å høre hva tidligere spillere mener om situasjonen, men Ince har ikke en veldig tett kobling til Manchester United i dag, uten at jeg kjenner motivasjonen for å skrive et slikt brev.

Ince er for øvrig ikke den første United-spilleren som slår hardt ut mot Manchester United den siste tiden. Tidligere United-spiller Bojan Djordjic gikk ut på klubbens egen kanal med en aldri så liten tirade for en uke siden: