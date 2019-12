Infantino avviser FIFA-støtte til ny superliga i fotball

FIFA-president Gianni Infantino sier at han ikke har støttet planene om en egen superliga for europeiske fotballklubber.

Det opplyste den mektige presidenten i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) under et besøk i Brussel onsdag.

– FIFA har ikke gitt noen støtte for de rapporterte planene om en lukket europeisk superliga, sa Infantino.

– FIFA vil ikke støtte noe slikt prosjekt, fortsatte han og ville verken bekrefte eller avkrefte om det har vært samtaler om temaet.

Infantino fikk spørsmålet om støtten etter at New York Times meldte at Real Madrid-president Florentino Pérez har hatt samtaler med Infantino om planene om en utbryterliga for de europeiske storklubbene.

Ifølge avisen vil ligaen ha to divisjoner bestående av 20 lag fra eksisterende nasjonale ligasystemer. Dette i håp om å konkurrere om det europeiske fotballpublikummet.

Det vil i første rekke gjelde klubber fra de fem ledende europeiske seriene i England, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike. Forbundet for de europeiske seriene har uttalt seg kritisk om planene.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har også gått imot alle planer som vil underminere deres eget flaggskip Champions League.

(©NTB)