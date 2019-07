Infantino vil utvide kvinne-VM til 32 lag

FIFA-president Gianni Infantino hyller fotball-VM kvinner som «det beste noensinne» og sier at han håper å utvide turneringen så den om fire år omfatter 32 lag.

Infantino uttalte seg på en pressekonferanse på Stade de Lyon, der tittelforsvarer USA møter europamester Nederland i finalen søndag. Infantino kalte årets turnering «fenomenal» og «utrolig» og sa at man vil snakke om «før og etter Frankrike 2019».

– Det er opp til oss å gripe sjansen og handle, sa Infantino, som nylig ble gjenvalgt til en ny fireårsperiode som president i Det internasjonale fotballforbundet.

Han kom med flere forslag til utviklingen av fotball for kvinner og sa at han håper et VM for klubblag kan være en realitet allerede neste år eller året etter. Han tok også til orde for etableringen av en verdensliga med turneringer spilt i ulike land over hele verden.

Dessuten foreslo han å doble prispengene for kvinne-VM og doble FIFAs investering i kvinnefotball totalt til 1 milliard dollar over en fireårsperiode. På dagsorden står også utvidelse av antall deltakerland i VM i tide til neste sluttspill.

– Jeg synes vi bør utvide fra 24 til 32 lag, men vi har nettopp innledet en søkerprosess der en av forutsetningene var at sluttspillet skulle ha 24 lag. Derfor må vi handle raskt og gjennomføre samtaler umiddelbart. Om nødvendig starter vi søkerprosessen om igjen.

