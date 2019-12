Inge André Olsen ferdig i Stabæk

Klubben bekrefter at sportsdirektør Inge André Olsen (41) er ferdig i Stabæk.

Saken oppdateres

I en pressemelding onsdag bekrefter Stabæk at Olsen gir seg i klubben og tar over jobben som sportssjef i danske AaB.

- Det er veldig spesielt. Jeg kom her 15. mars 1998 og ble med på et eventyr, sier Olsen til Stabæk sine hjemmesider.

Olsen har vært i Stabæk i 22 år, først som forsvarsspiller og siden 2010 som sportssjef.

- Nå har det dukket opp en mulighet som gjør at jeg slipper å komme i en stor konflikt med å møte Stabæk i Eliteserien, noe som ville vært veldig vanskelig for meg. Jeg har fått en mulighet i Danmark. Jeg er hjemmekjær og det er ikke så langt å reise. Nå kan jeg bare kjøre ned og ta båten fra Hirtshals og over, sier Olsen.

- Etter mye frem og tilbake føler jeg at jeg må prøve dette. Det er konklusjonen jeg har falt ned på. Jeg fikk litt den samme følelsen som jeg har hatt i Stabæk, etter å ha møtt menneskene i AaB. Det er en «familiefølelse» der og mennesker som vil hverandre godt.

Olsen er helt overbevist om at Stabæk er godt rustet for fremtiden, selv uten han ved roret.

- Stabæk er godt stilt. Identiteten og kulturen er godt ivaretatt, og en ny stadion er på gang. Og hver gang jeg stikker fra denne klubben blir det jo gull, sier Olsen, som var utlånt til Strømsgodset da Stabæk tok gull i 2008.

Stabæks daglige leder har blandede følelser etter den sportslige lederens avgang.

- Det er trist. Samtidig har Inge André fått en mulighet som vi unner ham. Han har gjort en fantastisk jobb her i over 20 år. Det er ingen tvil om at han har betydd mye for klubben. Det er to personer som har betydd ekstremt mye for klubben gjennom 25 år på toppnivå, det er Inge og Ingebrigt Steen Jensen. Det er mange andre også, men de to er av de viktigste, sier daglig leder Jon Tunold til hjemmesiden.

Han varsler at klubben nå vil gå i gang med å finne en erstatter for Olsen.

- Vi skal finne en person som passer klubben, som kan dra hans arbeid videre. Det er fort gjort å droppe kjente navn når man skal ha en ny sportssjef. Det vi kommer til å gjøre, er å se hva slags profil som passer Stabæk. Så må vi se hvilke navn som passer med profilen. Vi har ikke hastverk. Inge skal være her noen måneder til, og vi skal bruke tiden til å finne riktig person, sier Tunold.

