Ingebrigtsen advarer: - Det dummeste man kan gjøre er å la skigjengen lede denne debatten

Langrennssjefen lever fortsatt fint med forbudet mot bruk av kunstig høyde i Norge. Gjert Ingebrigtsen mener det er en god grunn til at langrennslandslaget ikke gidder å ta kampen.

TRONDHEIM (Nettavisen): Samtidig som Norges beste langrennsløpere konkurrerer i NM i Trondheim foregår det en større diskusjon i Idretts-Norge.

En debatt som potensielt kan endre deler av treningsopplegget til norske utholdenhetsutøvere.

Norges Idrettsforbund varslet tidligere denne måneden at de har besluttetå innhente råd fra idrettsmedisinsk etikkutvalg for å vurdere om de skal gi midlertidig dispensasjon fra forbudet mot bruk av kunstig høyde.

Det er imidlertid hovedsakelig deler av friidrettseliten i Norge som roper høyest om å få opphevet det norske særforbudet som tredde i kraft i 2003.

Espen Bjervig, langrennssjef i Norges Skiforbund, forteller at de ikke har tenkt til å kjempe noen kamp om å få lov til å bruke kunstig høyde.

- Det er en politisk diskusjon om man skal tillate det eller ikke. For vår del så har vi ikke noe behov for høydehus. Vi er avhengig av å trene i høyden og det får vi som langrennsløpere gjort lite av i et høydehus. Vi må oppsøke både terreng og snø, sier Bjervig til Nettavisen.

Han vil riktignok ikke utelukke at norske landslagsløpere vil benyttet seg av muligheten dersom det ble lovlig.

- Hvis det skulle bli lovlig så er det mulig det blir et supplement til det vi holder på med, men hovedsakelig vil det være bruk av normal høyde, sier Bjervig.

Uenig med Ingebrigtsen: - Forskjellig faglig vurdering

Gjert Ingebrigtsen, far og trener til Ingebrigtsen-brødrene Henrik, Filip og Jakob, er helt tydelig på at han synes særforbudet i Norge må oppheves umiddelbart så lenge utenlandske konkurrenter står fritt til å benytte seg av kunstig høyde.

Bjervig er ærlig på at han ikke nødvendigvis har samme syn som Ingebrigtsen.

- Vi har litt forskjellig tilnærming til viktigheten av høydehus når man skal konkurrere i lavlandet. Det er vel der det ligger. Det er forskjellig faglig vurdering.

- Vi har den oppfatningen om at når vi skal konkurrere i lavlandet så klarer vi det bra uten å være i høyden. Vi er ikke et regime som har gjort oss så avhengig av høydeopplading før mesterskap i lavlandet, men skal man konkurrere i høyden så må man i høyden, forklarer Bjervig.

Gjert Ingebrigtsen er på sin side ikke i tvil om viktigheten av bruken av høyde.

- Det er ikke en mening, det er fysiologi. Dette handler om kroppens evne til å produsere røde blodlegemer. Det er ingen grunn til å diskutere om det virker eller ikke, det er bare tull. Den diskusjonen var vi ferdig med på 60-tallet, sier Ingebrigtsen til Nettavisen.

Ingebrigtsen mener imidlertid at det blir feil å lytte til den norske langrennseliten i denne saken.

- Det dummeste man kan gjøre er å la skigjengen lede denne debatten for de har så mange fordeler fra før av som ingen andre har. Man får de aldri med på å rekke opp hånden for å sikre seg enda flere fordeler. Derfor har de sagt nei nå. De har ikke samvittighet til å gå først i det toget, forklarer Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen forklarer at det norske langrennslaget allerede har de beste treningsforholdene, den beste kompetansen, de beste smørerne og det beste utstyret. Derfor tror han ikke at langrennslederne vil være først til å etterlyse noe som kan gi dem enda en fordel.

Ingebrigtsen: - Det handler om rettferdighet

Allerede tirsdag skal idrettsmedisinsk etikkutvalg og lovutvalget fremlegge deres uttalelser for idrettsstyret som skal diskutere og behandle saken om mulig midlertidig dispensasjon fra forbudet mot bruk av kunstig høyde i Norge.

Ingebrigtsen er redd for at diskusjonen skal spore av til å dreie seg om «tulleting».

- Den skal dreie seg om én ting og det er likhet for alle som skal konkurrere på samme arena. Alle skal ha samme mulighet til de samme ressursene, sier Gjert.

For mens sønnene hans må reise på lange høydeopphold i utlandet, står konkurrentene i utlandet fritt til å benytte seg av kunstig høyde som et alternativ eller som et supplement.

Ingebrigtsen sier at han ikke nødvendigvis er en forkjemper for bruk av kunstig høyde, men han er svært opptatt av at utøverne skal måtte følge de samme reglene uavhengig av hvor de kommer fra og bor.

- Ensidige forbud i Norge kontra resten av verden som går på vår evne til å konkurrere på like vilkår er bare tull. Det har ikke noe å gjøre med om det er simulert høyde, joggesko eller lengden på skistaver. Det handler om at ting skal være rettferdig eller ikke. Det handler om vi skal ha særforbud i Norge eller ikke. Blås i om det er kunstig høyde, skistavlengde eller andre forhold. Rettferdighet innenfor idrett er et grunnleggende prinsipp og jeg er for rettferdighet og at reglene skal være like for alle, sier Ingebrigtsen.

- Det gjør det veldig mye lettere å håndtere enn hvis man skal ha særregler i Norge, særregler i Italia, særregler i Frankrike og så videre. Vi kan ikke ha det sånn. Vi konkurrerer på samme arena og da må reglene være like for alle. Det er det eneste fornuftige prinsippet, men man drukner det i moralisme, etikk og idrettsbevegelser hit og dit og opp og ned, sier pappa Ingebrigtsen engasjert.

Han trekker frem et eksempel fra fjoråret der kun et fåtall profesjonelle løpere fikk utdelt en type joggesko som ga dem en klar fordel.

- Da reagerte mange. Det gjorde de fordi alle ønsker at idretten skal være rettferdig. Det er et grunnleggende prinsipp i all idrett. Det er også det høydedebatten dreier seg om – rettferdighet i idrett.

Langrennssjefen kommer med advarsel

Langrennssjef Espen Bjervig har registrert på at det er forskjellige syn på debatten i Norge. Han kommer med en liten advarsel dersom bruk av høydehus igjen skulle bli lovlig.

- Jeg synes det er en ting man skal være forsiktig med i høydehusbiten og det er at dette er noe som må være kun for toppidrettsutøvere. Vi må ikke komme dit at hvis det skulle bli tillatt så skal det bli for allmenn bruk. Høyde er den siste desimalen for å prikke formen for noen som allerede er eksepsjonelt gode og i god form, sier Bjervig.

Det synet deler Ingebrigtsen, men han frykter ikke at det skal bli noe problem.

- I Sverige er det tillatt, men det brukes kun av spesielt interesserte fordi det er så fryktelig sært. Hvis du var en ivrig far som hadde en tolvåring, så hadde ikke du fått han tolvåring til å bo i det huset. Det hadde ikke gått an i praksis. Derfor er det ikke noe problem. Det er så upraktisk og så lite gjennomførbart at det kun vil være forbeholdt de som virkelig vil ta de siste marginene. Jeg skjønner poenget hans, men jeg ser ikke problemet, forteller Ingebrigtsen.

En utøver er avhengig av å tilbringe mange timer i løpet av et døgn i et høyderom for at det skal ha en hensikt.

- Du må være veldig sær for å tilbringe så mange timer der. Da skulle man virkelig vært i en situasjon der man har en nytteeffekt av det. Det er ingen som gjør det er for moro. Det er som et fengsel, forklarer Gjert.

Ingebrigtsen mener bruk av høyde utgjør ørsmå marginer, men det er likevel marginer som kan skille nummer én og to på seierspallen.

Han kan imidlertid forstå hvorfor langrennseliten i Norge ikke nødvendigvis roper etter å få ta i bruk høydehus.

- Hvis jeg var langrennsløper og vant alle løp jeg stilte opp i, og noen spurte om jeg var villig til å gå i et høydehus i 16 timer hver dag, så ville jeg ristet på hodet og synes du var gal. De vinner alt likevel. Det er ikke noe vits å vinne med ti sekunder til.

- Men hvis man blir nummer 5 og 6 og ser at man kan klatre opp på pallen ved å ta noen ørsmå marginer, så hadde det vært interessant. Hadde vi vært de klart beste i verden så hadde vi ikke brukt et minutt i et høydehus eller høydetelt. Hvorfor skulle vi det?

- Ville brukt det 6-8 uker i året

Dersom muligheten imidlertid nå skulle by seg, så er Ingebrigtsen klar på at sønnene hans vil benytte seg av mulighetene.

Samtidig er han veldig klar på at det kun vil skje dersom de ikke finner noe bedre alternativ.

- Vi ville kanskje til sammen brukt det i 6-8 uker i året. Guttene mine er gifte, de har barn. Så det blir i de tilfellene der det å oppsøke naturlig høyde ikke er mulig fordi man har forpliktelser på hjemmebane som gjør det vanskelig å være borte i ukesvis. Da kunne man kortet ned på et høydeopphold på fire uker til to uker ved å ha én uke i kunstig høyde før man reiser og så en uke når man kommer hjem. Da ville man vært borte i to uker i stedet for fire uker som guttene mine er nå, sier Ingebrigtsen.

Akkurat nå er Filip, Jakob og Henrik Ingebrigtsen på høydeopphold i spanske Sierra Nevada.

Ingebrigtsen presiserer at de vil fortsette å reise til høyden som tidligere selv om forbudet skulle bli opphevet og mener at det har mange fordeler.

Men for ham har diskusjonen blitt en prinsippsak.

- Dette handler om man skal ha rettferdig idrett eller ikke. Spørsmålet er om vi skal ha ensidig forbud i Norge eller ikke, sier Ingebrigtsen.

Ulovlig siden 2003

Debatten rundt høydehus i Norge har rast i over 15 år.

I 2003 bestemte idrettstinget å forby bruken av høydehus og det de omtaler som andre former for kunstig manipulering av innåndingsluftens sammensetning og trykk.

Dette gjelder også bruken av oksygenmasker. Senere på 2000-tallet tok blant annet Ole Einar Bjørndalen til orde for å få lov til å benytte seg av høydehus, men han fikk aldri medhold.

I 2015 var det på nytt oppe et forslag i idrettstinget om å åpne opp for bruk av høydehus, men forslaget ble nedstemt. Idrettstinget argumenterer for at det er uetisk å benytte seg av høydehus, og de avgjorde i 2015 at de ønsket å gå foran i kampen mot dette hjelpemiddelet, også ute i Europa og verden.

Denne uken skal idrettsstyret diskutere om de skal oppheve forbudet midlertidig.

