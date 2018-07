Ingebrigtsen-brødrene med utrolig rekordløp

Filip Ingebrigtsen satte ny norsk rekord og endte på pallen, mens lillebror Jakob løp fortere enn noen annen på samme alder har gjort.

Brødrene Filip Ingebrigtsen (25) og Jakob Ingebrigtsen (17) slo på stortromma på 1500-meteren under fredagens Diamond League-stevne i Monaco.

Filip Ingebrigtsen satte norsk rekord med 3.30.01 og tok en brølsterk tredjeplass.

På plassen bak noterte Jakob Ingebrigtsen seg for tidenes beste tid på en 1500 meter for en løper under 18 år. Han fullførte på 3.31,18.

Rekordras



Også det var nesten tre tidelssekund raskere enn den tidligere norske rekorden på distansen. 17-åringens tid er dessuten europeisk juniorekord.

- Jeg vil bare si at jeg er fornøyd med meg selv. Det er vanskelig å bestille rekorder. Man må ha dagen hvor alt må stemme. For et par måneder siden trodde jeg ikke på dette, sa Filip Ingebrigtsen til NRK.

- Så snudde jeg meg og fikk se at den «idioten» av en bror bare setter rekorder på rekorder. Det er bare helt sykt hva han gjør, la han til om lillebroren.

I VERDENSTOPPEN: Filip og Jakob Ingebrigtsen leverte sine beste løp noen gang på 1500-meteren i Monaco.

Jypling like bak



- Jeg hadde ingen anelse om hvor god tiden var. Det er helt sykt, uttalte Jakob Ingebrigtsen overfor statskanalen etter løpet.

Banen i Monaco er kjent i fridrettsverden for å være vertskap for mange gode tider.

Hele sju av de elleve beste tidene på distansen var før starten satt på nettopp den berømte Stade Louis-banen i fyrstedømmet ved Middelhavet.

Timothy Cheruiyot fra Kenya vant 1500-meteren i Monaco fredag på tida 3.28,41. Det var over sekundet foran landsmannen Elijah Motonei Manangoi.

Bak der fulgte det altså to brødre fra Sandnes Idrettslag.

