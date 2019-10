Ingebrigtsen-brødrene klare for VM-semifinale: Men Filip risikerer disk

Filip og Jakob hadde ingen problemer med å ta seg videre fra torsdagens forsøksheat på 1500-meter. Men det skjedde som vanlig ikke uten dramatikk.

DOHA (Nettavisen): Jakob vant sitt forsøksheat torsdag kveld, mens storebror Filip kom på fjerdeplass i heat to.

Likevel risikerer Filip nå å bli disket for en situasjon som oppsto underveis med etioperen Teddese Lemi på sisterunden.

- Helt ustabil

Lemi gikk i bakken etter å ha vært i kontakt med Filip, og flere frykter at nordmannen nå blir disket på grunn av kontakten.

- Jeg vet ikke hva som skjer. Han er helt ustabil! Han løper fra innsiden av lista og rett ut. Det er umulig å gå noe sted, jeg er oppe ved siden av han, han er på vei ut på meg. Jeg prøver å følge linja, og han løper rett inn foran beina på meg. Det er så farlig at jeg nesten må legge inn en klage på ham. Jeg kunne ha falt to-tre ganger, sier Filip til NRK.

Trener og pappa Gjert mener sønnen bør slippe unna konsekvenser.

- Jeg har sett den. Det er han etipoeren som søker ut i bane to. Det er der han faller, han går ut i bane to. Det har ingenting med Filip å gjøre, sier han til NRK.

- Han krysser beina til folk som skal fremover, og spesielt når det er en som har så lange beina som Filip, så må du regne med at du faller, legger Gjert til.

- Hadde dere lagt inn protest om Filip hadde gått i bakken?

- Det kan du være helt sikker på at vi hadde gjort! For da hadde det vært grunnlag for protest, svarer en opprørt Gjert.

- En knytteneve?

Det som imidlertid kan gi Filip trøbbel er at han tilsynelatende slår Teddese Lemi i ryggen i forkant av fallet.

- At det er en bevisst knyttneve .. kan vi bare overse det? spør Jann Post i NRK-studioet.

- En knytteneve? Han snubler jo i beina (til Filip), svarer Gjert.

- Men knytteneven skjer før det?

- Det har ingenting med det å gjøre, det er når han springer ut at han faller. Han faller ikke der inne. Nei, ingen problem, sier Gjert til Nettavisen.

I NRK-studioet går nå debatten på om slaget likevel kan få konsekvenser for Filips semifinale.

- Jeg vet ikke om det er knyttneven som gjør at han faller. Det er en hekt som skjer i ettertid, sier Vebjørn Rodal.

- Men må det være en grunn til det? Kan et slag i seg selv medføre til noe? Om du gjør det på en fotballbane foran en dommer, så kan det få en reaksjon, mener Post

Overfor Nettavisen mener Jakob at storebroren har en god sak.

- Han vil jo bare forbi. Og ingenting annet. Også er det en som er villig til å kjempe til han selv er ute av mesterskapet, det er kanskje ikke helt nødvendig, sier Jakob om Filip-situasjonen.

Ifølge pressekontakt Knut Skeie Solberg har man ikke hørt om en protest foreløpig, men Nettavisen og de andre norske mediene på plass i Doha vil bli informert om det skulle dukke opp.

I BAKKEN: Her går Teddese Lemi ned for telling på sisterunden. Foto: Skjermdump NRK

Jakob-skubb

Jakob vant sitt heat med 3.37.67 og er klar for semifinale. Bare 13 hundredeler skilte første- og sjetteplass.

- Beina kjennes bra ut. Man må komme i gang, jeg har løpt et tøft løp, og det er vanskelig å vite hvor jeg står hen. Men jeg følte meg bedre og bedre for hver 100-meter, sier han etter løpet.

Det er de seks beste i hvert heat pluss de seks beste tidene i tillegg som går til semifinale.

Mot slutten av løpet kunne det virke som at Jakob skubbet seg forbi Samuel Tefera og gikk på innersiden for å avansere, og NRK-ekspert Jann Post fryktet med det samme at Jakob igjen kunne få en protest mot seg.

- Jeg håper ikke Jakob kan bli dømt for å forstyrre Tefera. Jeg føler meg ikke trygg på noe lenger, sa Post.

Jakob mener han ikke gjorde noe galt.

-1500 er et av de løpene der det er mest kontakt. Så hvis det ikke er lov med kontakt, så vet jeg ikke hva vi skal gjøre, sa Jakob om situasjonen.

Men ut fra TV-bildene har Jakob en god sak, og i skrivende stund er det ikke varslet om protest fra noe hold.

Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen uttrykte før løpet bekymring for om deltakelsen på 5000-meteren tidligere i VM kunne ha kostet så mye krefter at det ville gå utover 1500-meteren.

Men Jakob så pigg ut og hadde tilsynelatende god kontroll på avansement. Det samme med Filip, selv om det også der ble dramatisk, slik det har for vane å bli med den midterste Ingebrigtsen-sønnen.

Semifinalen på 1500-meter går av stabelen fredag kveld. Finalen søndag.

