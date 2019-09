Ingebrigtsen-brødrene på pallen i Diamond League-finalen

Sterkt løp av nordmennene.

Jakob Ingebrigtsen var klar på at alt lå til rette for at han skulle slå sin personlige rekord å løpe under drømmegrensen 3.30 på 1500-meteren fredag kveld i Brussel.

Det skulle dog bli med 2. og 3. plass for Ingebrigtsen-brødrene denne fredagen, med Timothy Cheuiyot som den suverene vinneren - med tiden 3.30,22.

Jakob og Filip løp inn på henholdsvis 3.31,61 og 3.33,33.

Det ble altså ingen norsk rekord på Jakob.

- De kunne tøffa seg litt mer. 2. og 3. plass - det er der vi er, oppsummerte far Gjert Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

- Jeg ser meg godt fornøyd, men jeg skulle gjerne sett at det ikke ble så rykkete, folk slipper hele tiden. Det ble vanskelig å springe veldig fort når det blir sånn. og jeg brukte mye krefter underveis. Men jeg er godt fornøyd med tredjeplassen, og at Jakob er på 2. plassen. Det var hverken forhold eller opplegget vi håpet på. Man må ta valg underveis, men det er vanskelig å henge på, oppsummerte Filip til NRK etter målgang.

Og la til følgende på spørsmål om de kan hamle opp med suverene Cheruiyot fremover:

- Helt klart. Han kan gjøre feil, og han kan ha dårlige dager. Men vi må nok jobbe litt mer for å tette den luka der, så ærlige må vi være.

Brødrene la seg godt bak i feltet, og måtte bruke mye krefter på å jobbe seg fremover. Etter 600 meter lå brødrene godt plassert i et meget temposterkt felt, og så da ut til å ha grei kontroll.

Begge brødrene avsluttet løpet sterkt, og fikk dermed fikk de begge plass på pallen.

Nå venter VM i Doha for Ingebrigtsen-brødrene, snaue tre uker frem i tid.