Ingebrigtsen-brødrenes konkurrenter nektes VM-start: - Ikke synd på dem

Kenyas to antatt beste løpere på 5000 meter får ikke delta i VM som følge av brudd på dopingreglene. Hos Ingebrigtsen-familien er reaksjonene delte.

DOHA (Nettavisen): - Vi blir testet én gang i uka, og at andre løpere kan gå 10-11-12 måneder uten å bli testet, da er det ikke synd på dem når man vet hva som skjer der nede. Da må det være noen grunnleggende kriterier for å stille i et VM, sier Filip Ingebrigtsen til Nettavisen.

Mandag kveld løper han 5000-meterfinalen sammen med sine to brødre. Men motstanden blir altså ikke den samme som antatt før VM.

Nektes å delta

Forrige uke det ble nemlig kjent at langdistanseløperne Michael Kibet og Daniel Simiyu fra Kenya nektes å delta i friidretts-VM på grunn av manglende dopingtester de siste ti månedene.

Det er Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) som har satt foten ned til tross for Kenyas anmodning om å sende utøverne til Doha.

Duoen regnes som Kenyas to beste løpere på 5000 meter etter å ha vært best i landets uttaksløp.

Selv om sønnene trolig får enklere motstand enn først antatt, synes Gjert Ingebrigtsen det er triste nyheter at de ikke stiller til start.

- Vi vil alltid møte de beste utøverne, det synes vi er motiverende. Når det er utøvere som har forberedt seg og ikke får delta, klarer også konkurrentene å sette seg inn i den fortvila situasjonen. Men samtidig er det godt for idretten at man har troverdighet i dopingarbeidet, sier Gjert Ingebrigtsen til Nettavisen.

Selv om 5000-meterfeltet mangler flere av sine største navn mandag kveld, vil ikke Gjert Ingebrigtsen utrope sønnene til favoritter.

- Vi er normalt topp ti på 5000-meter i verden, vi er ikke topp fem. Det domineres så ekstremt av Øst-Afrika. Der er ikke vi i nærheten, men igjen så er guttene gode når det kommer til mesterskap. Vi er godt forberedt i år og det pleier vi å være. Det er ikke utelukket at vi tar en medalje, men normalt sett så er det Øst-Afrika som «ruler» hele greia. Sånn har det vært i veldig mange år, sier Gjert til Nettavisen.

Og legger til:

- Kommer det et annet menneske fra et annet kontinent og vinner så vil det være en oddsbombe av en annen verden ut fra hvordan statistikken er i år og de foregående ti årene.

Samleside: Les alt om friidretts-VM her.

Dopingbilder ryster VM

Kibets og Simiyus utestengelse er imidlertid ikke den eneste kontroversielle saken kenyansk friidrett har havnet i den siste uken før VM starter.

Bare dager før startskuddet for friidretts-VM i Doha går, presenterte den tyske TV-kanalen ZDF rystende bilder.

Ved hjelp av et skjult kamera kunne kanalen legge frem video av to kenyanske løpere som får EPO injisert i armen.

Ifølge kanalen dreier det seg om en mannlig og en kvinnelig utøver, som begge er tatt ut til VM i Qatar.

Videoen skal være tatt på et lokalt apotek i Kenya, og ZDF rapporterer samtidig at idretten i Kenya er såpass korrupt at utøvere som har avlagt positive prøver, har kunnet betale en sum for å få de til å forsvinne.

Filip Ingebrigtsen er glad for at angivelige juksemakere avsløres.

- Det er bra for oss at de rensker opp litt. De har gjort mange gode tiltak for å gjøre friidretten renere og mer rettferdig. Man vet det skjer, så at man ser bilder av det endrer ikke så mye. Men det er klart det er bra at de blir tatt, sier Filip.

- Enorm preventiv effekt

Storebror Henrik har fått seg dokumentaren der det angivelig blir dokumentert at to kenyanske løpere doper seg.

- Det er helt klart at noen fikk injeksjoner av det som mest sannsynlig er forbudte stoffer. Jeg synes det er veldig bra at de ble tatt, og det er veldig bra journalistarbeid som har avslørt dem, sier Henrik Ingebrigtsen til Nettavisen.

Han mener én ting er at juksemakere fjernes fra idretten. Men også i det lange løp tror han slike avsløringer er gull verdt.

- Vi har hatt mistanke mot forskjellige land og utøvere i lang tid, det har vært en stor ukultur blant annet i Kenya. Jeg tror den preventive effekten dette har overfor juniorløpere i Kenya er helt enorm. Før var det ikke noen konsekvens ved å dope seg, man ble ikke tatt, men nå ser du flere store navn som blir tatt. Da må man plutselig tenke seg om som en 15-16 år gammel kenyansk løper. Er det verdt det? Nå vet man at man kan bli tatt, og at man mest sannsynlig blir tatt, og arbeidet som gjøres av antidoping og enkelte journalister er veldig bra for friidretten på verdensbasis, sier storebror Ingebrigtsen.

