Ingebrigtsen mener han tok over 800 «selfier» etter rekordløpet: - Gjert var absolutt ikke fornøyd

Henrik Ingebrigtsen (28) imponerte et fullsatt Bislett og satte ny norgesrekord. Etterpå takket han omtrent hele stadion, til Gjerts store ergrelse.

BISLETT (Nettavisen): Ingebrigtsen slo torsdag den norske rekorden på 3000-meter, satt i 2001 av Marius Bakken, med nesten fire sekunder.

I et meget imponerende løp noterte storebror Ingebrigtsen seg for tiden 7.36,85, og fikk følgelig stående ovasjoner av et fullsatt Bislett.

Etter vinnerløpet brukte Henrik Ingebrigtsen lang tid på å gå seiersrunde på Bislett for å ta selfier og skrive autografer.

- Gjert var absolutt ikke fornøyd

Han anslår at det ble over 800 selfier i løpet av halvannen time etter målgang, til barn og unges store begeistring, men trenerpappa Gjert var ikke like fornøyd med tidsbruken.

- Han var absolutt ikke fornøyd med det, spøker Henrik Ingebrigtsen overfor Nettavisen etterpå.

- Sa han det?

- Ja, et par ganger. Da jeg hadde gått 100 meter sa han at det var nok. Da måtte jeg gå og kle på meg, og jeg fikk på meg en genser, forteller rekordholderen, som tok den første delen av autografskrivingen i løpetøyet han hadde konkurrert med.

STOLT AV SØNNEN: Gjert Ingebrigtsen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Henrik i et nøtteskall

Gjert flirer når Nettavisen ber om en kommentar til Henriks seiersrunde på over en time.

- Det er Henrik i et nøtteskall, men han må få lov til å nyte det øyeblikket her, det er vel fortjent, sier Gjert Ingebrigtsen til Nettavisen.

Trenerprofilen er nemlig full av beundring for det sønnen presterte torsdag.

- Fantastisk, det er ikke mer å si. Han overpresterer noe voldsomt, det er vanvittig bra, sier Gjert.

Henrik mener det er viktig at han gir noe tilbake til publikum som altså møtte opp i hopetall for å heie ham frem til seier. Bislett var utsolgt allerede forrige uke.

- Jeg ser jo at jeg var i en sånn situasjon selv, og jeg hører mange av «kidsa» si at «dere er grunnen til at jeg driver med friidrett.» Og det er ganske kult, for du vet ikke om en av dem blir motivert til å trene og ender opp på landslaget en gang. Mest sannsynlig vil noen av ungene her bli gode idrettsutøvere. Det kan påvirke rekruttering, sier Henrik Ingebrigtsen til Nettavisen.

- Ble veldig overrasket

Ingebrigtsen kunne avsløre at han kjente på hoftesmerter i løpet av torsdagens løp, og var klar på at han ikke anbefaler noen å løpe med smerter slik han selv akkurat hadde gjort.

Til tross for dette slo han altså en 18 år gammel rekord.

- Han er en konkurransemann, det har han alltid vært og kommer alltid til å være. Han slutter ikke å overraske, og vi ble veldig overrasket i dag, sier trenerpappa Gjert.

- Hva nå med Henrik, Gjert?

- Nå må vi prøve å konservere dette her. Nå blir det forhåpentligvis en 5000-meter der han kvalifiserer seg til VM, så har vi det i boks, og så får vi ta det derfra, sier Gjert Ingebrigtsen.

- Hvordan har kvelden vært?

- Det har vært blandede følelser. Det var veldig stort med Henrik, men jeg er litt irritert på de andre to, og spesielt Jakob, som plundrer det til for seg selv. Men sånn er det, han må få lov til å kødde det til, han også, sier Gjert.

Filip og Jakob Ingebrigtsen skuffet nemlig i sin drømmemil og endte på henholdsvis niende- og sjetteplass.

Team Ingebrigtsen setter seg nå på et fly til høyden allerede fredag. Selv med en fersk norgesrekord kan man ikke hvile laurbærene.

SELFIER: Henrik Ingebrigtsen stoppet ikke før han anslår at han hadde tatt 800 bilder med supportere på Bislett. Foto: Egil Sande (Nettavisen)