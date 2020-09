Ingebrigtsen-nei til VM i halvmaraton

Norges Friidrettsforbund sender ingen utøvere til VM i halvmaraton, melder NRK.

Mesterskapet arrangeres i Gdynia i Polen 17. oktober.

Ifølge sportssjef Erlend Slokvik vil koronasituasjonen avgjøre om Jakob Ingebrigtsen blir å se i andre gateløp i høst.

Friidrettsforbundet bestemte tidlig at det ikke ble sendt noen offisiell tropp til verdensmesterskapet i halvmaraton. De åpnet for at løpere kunne stille i privat regi.

Men ingen norske var meldt på innen mandagens frist.

