Ingebrigtsen og Grøvdal i egen klasse i terreng-NM

Filip Ingebrigtsen (27) og Karoline Bjerkeli Grøvdal (30) styrte fra start til mål i hver sin NM-klasse i terrengløp i Skien.

For Filip Ingebrigtsen var det karrierens første NM-gull i øvelsen der han ble europamester for to år siden. Grøvdal har til sammenligning en rik medaljesamling i terrengløp-NM fra tidligere.

Ingebrigtsen hadde full kontroll i sin konkurranse og løp jevnt og raskt gjennom de ti kilometerne. Han vant på 29 minutter og 23 sekunder etter å ha løpt nesten hele distansen i ensom majestet.

– Henrik (storebror) ville at vi skulle bli enige om et lureløp, jogge og så spurte, men jeg kjente på førsterunden at kroppen responderte lett. Jeg ville teste kropp og system, for det har vært ganske dårlig i perioder i sommer, sier Sandnes-løperen til NRK.

Over minuttet

Sølvet gikk til Brandbu-løperen Magnus Tuv Myhre, som stakk fra de nærmeste utfordrerne på siste runde og kom i mål 1.04 bak Ingebrigtsen.

Jonatan Vedvik tok NM-bronsen i spurtduell med Weldu Gebretsadik. Tønsberg-løperen kom i mål 11 sekunder bak Myhre.

Henrik Ingebrigtsen hadde ikke samme form som sin yngre bror, og det viste han også ved å legge seg litt bak i feltet da Filip tidlig tok teten. Den eldste av løperbrødrene Ingebrigtsen har vært skadeplaget, men ble nummer sju i Skien. Det var han godt fornøyd med.

– Ut fra den formen jeg har nå, så får jeg et perfekt løp. Jeg kunne ikke løpt noe fortere, sier han til NRK.

Viste styrke

Karoline Bjerkeli Grøvdal var enda mer suveren enn Filip Ingebrigtsen på kvinnenes sekskilometer. Hun skaffet seg et forsprang på 27 sekunder allerede på første runde (2 km), og hun slo til slutt sølvvinner og Tjalve-kollega Maria Sagnes Wågan med 1.18 minutt.

Bronsen gikk til Silje Fjørtoft fra Ullensaker/Kisa, som ble slått med ytterligere 28 sekunder.

