Ingebrigtsen og Tønseth sjanseløse på medalje i terrengløp-EM - Svensk seier i Lisboa

Filip Ingebrigtsen klarte ikke å følge i lillebror Jakobs fotspor i seniorklassen i EM i terrengløp. Han ble til slutt nummer 12. Svenske Robel Fsiha vant.

To timer før Filip skulle løpe i seniorklassen, hadde han sett Jakob ta gull i U20-klassen.

Filip klarte ikke å følge opp 19-åringens triumf. Tempoet ble for høyt fra starten for Filip, som ble hengende etter i pulje to med langrennsløper Didrik Tønseth.

Utover i løpet ble distansen større og større til tetgruppa for både Ingebrigtsen og Tønseth. De hang med i gruppe to, men de seks i teten satte opp tempoet noe voldsomt etter et drøyt kvarter. Da var det takk og farvel for den norske duoen.

– Tønseth imponerer stort, uten ski og staver, sa NRK-kommentator Ole Kristian Storberget underveis.

Det ble etter hvert en kamp mellom svenske Robel Fsiha og tyrkiske Aras Kaya om gullet. Etter drøye halvtimen stakk Fsiha ifra Kaya etter noen voldsomme taktomslag i motbakkene.

Italienske Yemaneberhan Crippa ble nummer tre.

Ingebrigtsen ble til slutt nummer 12, 58 sekunder bak Fsiha mens Tønseth endte på 25.-plass, drøye to minutter bak den svenske vinneren.

Senere søndag skal Karoline Bjerkeli Grøvdal løpe om medaljer.

