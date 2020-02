Ingebrigtsen på femte i Stockholm, forbedret egen «pers»

Filip Ingebrigtsen løp inn til femteplass på 800-meteren under et internasjonalt innendørsstevne i friidrett i Stockholm tirsdag.

Friidrettsprofilen fikk tiden 1.49,56. Kenyaneren Collins Kipruto vant på 1.46,96. Franskmannen Pierre-Ambroise Bosse ble nummer to med tiden 1.47,52.

Ingebrigtsen tid var en forbedring av hans gamle personlige rekord på 800 meter innendørs. Samtidig hører det med til historien at 26-åringen ikke løper 800 meter spesielt ofte.

Så sent som lørdag satte Ingebrigtsen norsk innendørsrekord på én engelsk mil under et internasjonalt stevne i New York. Han ble da klokket inn til tiden 3.56,99.

For en uke siden løp han inn til personlig rekord og årsbeste i verden på 1500 meter under et friidrettsstevne i Düsseldorf. I Tyskland stoppet klokken på 3.36,32.

Den mellomste av løperbrødrene Ingebrigtsen var ikke eneste norske deltaker i Stockholm tirsdag. Sprinteren Helene Rønningen løp inn til sesongbeste på 60 meter med 7,41. Det holdt til heatseier i Stockholm tirsdag.

Rønningen vant også b-finalen på 200 meter med 24,00.

I kule ble Marcus Thomsen nummer to med et lengstestøt på 20,55.

