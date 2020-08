Ingebrigtsen presenteres som Brann-trener 18.45 lørda

Kåre Ingebrigtsen landet lørdag ettermiddag i Bergen og ble hentet av Brann-sportssjefen. Seinere lørdag presenterer Brann sin nye hovedtrener på Brann Stadion.

Kåre Ingebrigtsen ankom Flesland noe forsinket med SAS-flighten SK277 fra Oslo kl. 17.15. Sammen med sin agent og bror Kevin og dro de direkte til Brann Stadion til møter med ledelsen i Brann.

Flere medier var til stede for å følge landingen til flyet med mannen som etter alle solemerker blir Branns nye trener.

Branns sportssjef Rune Soltvedt bekrefter overfor Eurosport at han var der for å hente Ingebrigtsen.

Presenteres på Brann Stadion

Brann har varslet at de vil presentere sin nye trener kl. 18.45. Mandag fikk Lars Arne Nilsen sparken som trener for klubben.

Ingebrigtsen var sist trener for APOEL i februar, men han satt bare i trenerstolen til den kypriotiske klubben i 46 dager. Før det var han sju måneder i belgiske Oostende.

Det gikk langt bedre da Ingebrigtsen sist var trener i Eliteserien for Rosenborg. Mellom 2014 og 2018 ledet han trønderne til tre seriemesterskap og to cuptitler.

I Ingebrigtsen får Brann dermed en merittert mann: Han har vunnet flere norske seriemesterskap som trener enn alle de andre trenerne i serien til sammen. Erling Moe (Molde) og Jan Jönsson (Stabæk) har vunnet én gang hver.

I tillegg tok han RBK til spill i europaligaen to ganger. Ingebrigtsen har også trent Ranheim og Bodø/Glimt. Som spiller var han i Rosenborg, Manchester City, Strømsgodset og Lillestrøm. 54-åringen fikk 23 landskamper for Norge og scoret ett mål i perioden 1990–1995.

Molde i første kamp

Etter tre tap og to uavgjort på de siste fem kampene var Lars Arne Nilsen mandag ferdig som Brann-trener.

Ingebrigtsen tar over som hovedtrener for et Brann-lag som ligger på 8.-plass med 15 poeng etter 12 kamper.

Første kampen etter treneransettelsen blir en tøff test for bergenserne. Mandag venter bortekamp mot Molde.

