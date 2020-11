Ingebrigtsens Brann sjokkerte Rosenborg i Lerkendal-returen

De tidligere Rosenborg-trenerne Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland slo knallhardt tilbake i returen på Lerkendal.

ROSENBORG - BRANN 2-3:

Det var en spesiell ramme rundt tirsdagens kamp mellom Rosenborg og Brann hvor gjestene kom med de to siste hovedtrenerne fra Lerkendal på trenerbenken. Både Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland har fått sparken fra Rosenborg i løpet av de to siste sesongene.

Tirsdag kveld fikk de to trenerne sin revansje etter noen turbulente avskjeder i Trondheim.

Rosenborg dominerte til tider stort i første omgang, men det var Brann som tok ledelsen. Robert Taylor hamret ballen i mål fra distanse.

Og knapt et minutt senere scoret Brann igjen etter en stor feil av Edvard Tagseth. Alene med keeper var Daouda Bamba iskald og satte inn 2-0.

Og rett etter pause var det Sander Svendsen som fikk vist frem skuddbeinet sitt. Fra rundt 25 meter klinte han til og ballen føyk i mål til 3-0.

På slutten reduserte Rosenborg to ganger med Zachariassen og Eyjolfsson, og tente et håp om poeng, men sluttspurten ble satt inn for sent.

Intervju vakte oppsikt

Da Vegard Forren ble intervjuet etter kampen så det ut som det ble amper stemning. Mens Brann-spilleren snakket om kampen med Eurosport sin reporter roper noen til han i bakgrunnen.

Brann-spilleren svarte med «fuck off», før han tar seg i å være på TV, og fortsetter intervjuet.

- Oi, jeg er på TV, sier han rett etter han ropte «fuck off», før han fortsetter intervjuet.

Ikke mange sekunder senere ropes det mer på Forren, som slår oppgitt ut med armene. Kort tid etter avsluttes intervjuet.

Nettavisen skrev først at han ropte «fuck off» til en motspiller, men det viste seg å ikke stemme. Eurosport sin reporter som intervjuet Forren skriver på Twitter at Forren ropte til lagkamerat Robert Taylor, og at det hele bare var en fleip. Finnen var nemlig kald og ville bli fort ferdig med intervju.

- Vi kollapser jo helt

Eurosport sine kommetatorer, Asbjørn Myhre og Tor Ole Skullerud trodde knapt det de så da Brann sjokkerte Rosenborg i første omgang.

- Kåre Ingebrigtsen er tilbake med et smell på Lerkendal, nå som Brann-trener. For noen sensasjonelle minutter på Lerkendal, utbrøt Asbjørn Myhre da Brann scoret to mål på to minutter.

Rosenborg-spiller Erlend Dahl Reitan ble intervjuet av Eurosport i pausen. Han var tydelig frustrert over målene Rosenborg slapp inn.

- Jeg skjønner ikke hva som skjer. Vi kollapser jo helt. Vi har full kontroll på det, vi gjør sånn som vi skal gjøre, ut å styre og kjøre på med tempo. Så får de en scoring og så detter vi helt sammen. Jeg vet da faen hva jeg skal si, raste Rosenborg-spilleren i pausen.

Brann har slitt stort den siste tiden og har vært i stor fare for å rykke ned. De hadde ikke vunnet på ni kamper før møtet med Rosenborg, og var kun ett poeng unna kvalik og fem unna direkte nedrykk. Tirsdagens seier er et stort steg i riktig retning for Brann.

Rosenborg på sin side er med i medaljekampen, og kjemper mot Molde og Vålerenga. Tapet mot Brann gjør at Rosenborg tapte viktige poeng i kampen om medalje, og trønderne ligger nå på fjerdeplass på tabellen.

Sjokk-ledelse til Brann

Det var Rosenborg som var best i åpningen av kampen. Allerede etter fire minutter ropte trønderne på straffespark da en ball traff hånda til en Brann-spiller i sekstenmeteren. Dommer Tore Hansen lot spille gå videre.

- Jeg synes det ser ut som straffespark, sa Eurosports ekspertkommentator Tor Ole Skullerud om situasjonen.

Rosenborg fortsatte å kjøre på. Vegar Eggen Hedenstad satte ballen i mål etter rundt ti minutter, men backen ble korrekt avvinket for offside.

Noen minutter senere måtte Brann takke Håkon Opdal for at hjemmelaget ikke tok ledelsen. Konradsen Ceide ble kastet gjennom ute til venstre og la inn til Zachariassen på bakre stolpe. Han traff bra med avslutningen sin, men høyt oppe i vinkelen hang Opdal og reddet skuddet.

Men etter halvspilt omgang tok Brann ledelsen helt ut av det blå. Ballen falt ned i beina til Robert Taylor utenfor Rosenborgs sekstenmeter, og finnen hamret til. Skuddet var hardt og suste i mål til 1-0.

Knapt et minutter etter 1-0-scoringen lå ballen i nettet igjen. Tagseth sendte en forferdelig feilpasning rett i beina til Bamba rett etter avspark, og Brann-spissen ble sendt alene gjennom med keeper. Ivorianeren var sikker alene med Faye Lund og satte inn 2-0. En sjokk-ledelse til Brann, som slet stort frem til målene.

Ropte på straffe

Et sjokkert Rosenborg var nødt til å ta tak, og det tok ikke mange minutter før de kom til en ny stor sjanse. Islamovic ble servert av Konradsen Ceide, men avslutningen fra den høyreiste spissen var ikke av beste kvalitet. Ballen sklei av foten og humpet utover dødlinja.

Ti minutter før pause ropte Rosenborg-spillerne på straffe igjen. Reginiussen headet i armen til Ruben Kristiansen, men heller ikke den gangen dømte dommer straffe.

- Jeg synes den er klar igjen. Jeg synes det er klink i armen til Ruben Kristiansen, dermed straffe, sa Skullerud da situasjonen ble vist i reprise.

Det tok ikke lang tid før Brann skulle sjokkere Rosenborg igjen - denne gang i andre omgang.

Bare to minutter inn i omgangen hamret Sander Svendsen til og satte inn 3-0. Ballen trillet i perfekt retning for unggutten på 25 meter, og han klinte til på direkten. Ballen suste over Faye Lund, via metallet og inn i kassa.

Rosenborg slet med å svare Brann og det tok lang tid før de klarte å komme til sjanser.

I det kampuret hadde passert 70 minutter kom imidlertid Islamovic til en stor mulighet. I en løpeduell med Forren kom Islamovic etter hvert til en posisjon til å avslutte, men forsøket ble reddet av Håkon Opdal i Brann-buret.

Med ti minutter igjen av kampen skulle Zachariassen sørge for mer spenning i kampen. Erlend Dahl Reitan svinget inn fra høyresiden og traff Rosenborgs toppscorer i boksen. Midtbanespilleren leverte en praktfull heading, og ballen gikk i mål.

Brann fikk en god mulighet på en kontring fem minutter før slutt. Rolantsson slo inn et fint innlegg fra høyre, men Bambas heading fra fem meter gikk like over målet.

På overtid satte Eyjolfsson inn enda en redusering, men Brann stakk av med alle poengene.

