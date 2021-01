Ingen grunn til å være grådig

Ole Gunnar Solskjær har ingen grunn til å være skuffet etter 0-0 på Anfield. Manchester United er ikke så gode at han kan unne seg å være grådig.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens meninger.

DET SISTE HAN gjorde før han tuslet ned trappa på vei inn i garderoben var å trekke pusten, se opp og sukke dypt. Ole Gunnar Solskjær vet bedre enn noen hvor nær han var da laget hans reiste seg etter pause. Bruno Fernandes hadde sjansen, Paul Pogba hadde sjansen, men mellom dem og borteseieren sto Alison Becker.

Han hadde ferdighetene.

Liverpools keeper reddet hjemmelaget.

KAMPER SOM DETTE har en tendens til å være best på forhånd. Denne matchen - på grunn av tabellen, Jürgen Klopps furting og Ole Gunnar Solskjærs gjenreising av Manchester United – ble holdt liv i av nerven og det underliggende dramaet.

Liverpool gikk seg fast i sine muligheter før pause, Manchester United satt ikke sine da kampen skiftet karakter.

Ut over det hadde kampen det meste.

LIVERPOOL HADDE SOM vanlig ballen mest (66-34), var best over 90 minutter, men like blodfattige som de har hatt for vane siden Crystal Palace ble maltraktert 19. desember (7-0). Det er et problem som må bekymre Jürgen Klopp mer og mer, på toppen av alle de andre bekymringene han har rundt skader.

Manchester United, hvis sesong har handlet om omstillinger, kontringer marginer og en sensasjonell borteform, ble bedre etter en sjokkerende dårlig start.

Det bekymrer ikke Ole Gunnar Solskjær i det hele tatt.

DU MÅ NEMLIG ikke være best i fotball. I hvert fall ikke hele tida. Men til stede må du være. Når toget går må du være på stasjon. Allison Becker var det for Liverpool etter pause, da Manchester United var to gode redninger unna å kapitalisere på en kampplan som bare manglet en scoring for å være ett hundre prosent vellykket.

Så nær var Ole Gunnar Solskjær.

Det var derfor han sukket.

FRIHETEN TIL Å uttrykke talent og bruke egne ferdigheter har alltid stått høyt hos Ole Gunnar Solskjær. Sånn var det da han trente Manchester Uniteds reserver. Sånn var det i Molde og Cardiff, og sånn er det fortsatt.

Han går ikke på akkord med seg selv, selv ikke når det øsregner.

For Ole Gunnar Solskjær vil fotball alltid være et spill man skal uttrykke talent og kose seg med.

PREMIER LEAGUE ER fotballens forjettede land og den ultimate arenaen for de som har det, kan det og evner å bruke det som en naturlig del av det hele. Slik Bruno Fernandes har brukt sine ferdigheter til å løfte Manchester United opp og fram. Slik Ole Gunnar Solskjær har løftet klubben gjennom sin væremåte, tankesett og stødige hand på rattet.

På veien til denne triumfen har han gjort de fleste spådommer, analyser og dommedagsprofetier til skamme, og overlevd det det ingen trodde var mulig.

Uten å gå på akkord med egne meninger.

Uten å skifte kurs.

SIST MANCHESTER UNITED dro fra Anfield var de 33 poeng bak Liverpool. Nå er de tre foran. På en sesong har Ole Gunnar Solskjær utliknet den massive forskjellen og gjort laget sitt til en konkurransedyktig enhet. Det er fortsatt mye som gjenstår, Liverpool er fortsatt det beste laget, men Manchester United er stadig på bedringens vei.

Ole Gunnar Solskjær blir stadig modigere i sin tilnærming.

Laget hans blir stadig tryggere og bedre i utførelsen.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED, eller omvendt, er veldig mye mer enn en fotballkamp. I enden av spilletida deles det ut poeng eller avansement, alt avhengig av turneringsform. Denne søndagen, i den 205. kampen mellom Englands to mestvinnende klubber, sto det om den gjeve førsteplassen i Premier League.

Søndag om ei uke er det kvartfinalen i FA Cupen som ligger i potten.

Det er ikke like stort, ikke der klubbene er nå.

Med 20-19 i ligatitler fordel Manchester United er det Premier League-trofeet som gjelder.

