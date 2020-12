Ingen har så god innsikt som Fabrizio Romano - nå deler han eksklusivt: - Vi er overbevist om at han er fremtiden

Overgangsekspert og journalist Fabrizio Romano snakker eksklusivt til Nettavisen. Han kan fortelle at nordmennene i Serie A høster mye skryt, både innad i klubbene og hos supporterne.

Etter en vidunderlig sesong for Bodø/Glimt fikk Jens Petter Hauge sin drømmeovergang til AC Milan og Serie A. Siden har 21-åringen bevist seg overgangen verdig, og har scoret mål i både hjemlig serie og i Europa-sammenheng.

Mot Celtic torsdag ble Hauge matchvinner med et herlig soloraid, før han serverte den målgivende pasningen som punkterte kampen - og hyllestene lot ikke vente på seg.

Blant annet hadde den italienske storavisen La Gazzetta dello Sport følgende forside fredag:

Lørdag fulgte avisen opp med nok en sak der de i detalj tar leserne gjennom 21-åringens historie.

Søndag kveld venter en annen norsk landslagsspiller i Morten Thorsby på motsatt banehalvdel for Hauge og AC Milan. Sampdoria-spilleren har etter overgangen fra Heerenveen etterhvert bygget seg opp som en profil både på og utenfor banen i den italienske havnebyen.

Fra oppofrende innsats på banen, til en aktiv rolle der han har blitt en samfunnsengasjert aktivist for klimakampen gjennom stiftelsen «We Play Green», utenfor banen.

Forelskelse ved første blikk

Få følger italiensk fotball mer inngående enn Fabrizio Romano, som også er ansett som den aller, aller beste på spilleroverganger og det som rører seg bak kulissene i fotballuniverset.

I samtale med Nettavisen kommer det tydelig frem at den italienske journalisten har latt seg imponere av våre to nordmenn i Italia.

- Jeg er så glad på Hauges vegne. Han er en flott fyr og en herlig fotballspiller. Jeg husker fortsatt da jeg snakket med agenten hans og AC Milan-ledelsen like etter kampen mot Bodø/Glimt, og de var helt forelsket. En umiddelbar forelskelse. De kontaktet agenten hans umiddelbart - allerede underveis i kampen, og de kom fort til enighet, forteller Romano til Nettavisen.

Og fortsetter:

- Han gjør det veldig bra. Han scoret mot Napoli, på en av de vanskeligste og viktigste stadionene i Italia. Det er aldri enkelt. Mot et av de vanskeligste lagene. Hauge spilte perfekt, så gratulerer til han - for det er ikke lett.

Romano kan også avsløre hva han blir fortalt om Hauge fra sine kilder innad i storklubben.

- Hauge imponerer også veldig på trening. Vennene mine i klubben forteller meg at han leverer bra på feltet og at han trener bra. Han har fått en kjempestart, og det er fint for han. Han har også produsert i Europaligaen, og det er flott å se. Her i Italia er vi overbevist om at han er fremtiden til AC Milan. Det handler om tid, men han er fremtiden, sier Romano videre.

Også Thorsby har imponert i Italia denne sesongen. 24-åringen fra Oslo har faktisk vært så god at han av flere rangeres som Sampdorias beste spiller denne sesongen.

Romano avslører at Thorsby anses som en ideell spillertype hos trenerlegenden Claudio Ranieri.

- Thorsby er helt perfekt for Sampdoria. Han har vært en liten overraskelse, og han var ikke helt den spillertypen vi hadde sett for oss i Italia, men han er perfekt for treneren - Claudio Ranieri. Det er veldig gøy å se hvordan spillestilen hans går overens med trenerens visjon. Ranieri er en stor manager i Serie A, og han elsker spillere som Thorsby, forklarer Romano med stor innlevelse.

Han forklarer at Thorsby har spilt seg inn i hjertene til fansen i Genoa-klubben i havnebyen langs Liguriahavet. Ranieris utsagn om hvordan han vil bygge lag er også noe den italienske journalisten har bitt seg merke i.

- Han sier alltid at folk tror man bare kan vinne kamper med stjernespillere eller en veldig god 10er, men Thorsby er en kriger. Han er en ordentlig kriger - og det er sånn Sampdoria vil spille. Det er nettopp derfor han passer så bra inn i laget. Han kan score mål, han kjemper og han løper i 90 minutter. Han kan gjøre mye for laget, og han er anvendelig. Dette er også grunnen til at Sampdoria-supporterne har forelsket seg i han, oppsummerer Romano til Nettavisen.

- To spillere kjemper om seks plasser

Endre Lübeck har også fulgt Serie A tett i en årrekke, og kommenterer kamper fra Italia for Strive. Han - i likhet med Romano - ser den enorme verdien Thorsby bringer til Sampdoria-laget. Også norske Kristoffer Askildsen spiller til daglig i den italienske klubben sammen med Thorsby.

Lübeck trekker frem spesielt én hendelse som gjør at den lyshårede nordmannen har en ekstra stor stjerne hos de lidenskapelige Sampdoria-supporterne.

- Thorsby har opparbeidet seg en veldig bra status hos fansen. De ser på ham som en hardtarbeidende og anvendelig spiller som gjør det han blir bedt om - uansett om det er som kant, sentral midtbane eller back. I tillegg får han skryt for duellspillet og for å ha kjempet seg inn på laget etter å ha vært ute i kulden innledningsvis. Et stort pluss hos fansen er at han har lært seg språket og svarer på italiensk i intervjuer, sier Lübeck til Nettavisen, før han kommer med et godt tegnet bilde på Thorsbys status i laget:

- Italienere liker spillere som gir alt og som ofrer seg for klubben. Spesielt én situasjon i derbyet mot Genoa - Derby della Lanterana - gjorde at statusen hans blant fansen steg. På overtid, da Sampdoria ledet 1-0, kliner han ballen opp i været og dunker til i påfølgende duell. På dette tidspunktet begynte han for alvor å bli fast på laget, og ved å ofre seg såpass i sesongens viktigste kamp, viste han at denne kampen betydde mye for ham også.

Hauge har den siste tiden vist at han kan konkurrere med de beste i Milan-troppen, men Lübeck advarer om svært tøff konkurranse om plassen i Hauges foretrukne posisjon.

- En interessant greie med Hauge er jo at det et helt vill konkurranse om kantplassene. Det har ikke kommet godt nok frem. Rafael Leao, Ante Rebic og Alexis Saelemakers virker til å være godt likt av Pioli. Brahim Diaz og Samu Castillejo er back-up. Og så kommer Hauge i tillegg. Han har jo fått spille litt nå fordi Leao er ute. Men som Atta Aneke (agent) sa så var det jo de høye herrer i Milan som henta ham, ikke Pioli. Basert på Piolis uttalelser og valg virker det som de vil bruke tid med Hauge, men at han ikke får så mye tillit fra start enda.

Med hele seks spillere som kjemper om to vingplasser, mener Lübeck det kan bli vanskelig for Hauge å finne regelmessig spilletid i Serie A, gitt at prestasjonene skulle utebli.

- Det er også interessant at han ble henvist til benken etter middels prestasjon mot Lille i Europaligaen. Hvis de hadde hatt skikkelig troa på ham ville han fått anledning til å prøve og feile i større grad, synes jeg. Nå hadde han jo bare en kamp han ikke leverte i, så var det rett tilbake på benken

Mot Celtic torsdag var prestasjonene igjen av topp klasse. Hauge ble kåret til banens beste i flere italienske aviser, samt blant fansen. Det er ventet at den ferske Milan-stjernen igjen kan få sjansen fra start mot Sampdoria og Thorsby søndag kveld klokken 20.45.

