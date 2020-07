Ingen kamp for Kamara etter positiv virustest

MLS-kampen mellom Ola Kamaras DC United og Toronto ble avlyst på kort varsel søndag etter at en spiller skal være smittet av koronaviruset.

I en uttalelse opplyser den nordamerikanske fotballigaen at kampen i Florida er utsatt som følge av at en ikke navngitt spiller skal ha mottatt et ubekreftet positivt testresultat lørdag.

Ytterligere en spiller skal ha avlagt en virustest der det hersker usikkerhet rundt resultatet. Begge de aktuelle spillerne ble testet på nytt søndag.

– Major League Soccer vil fortsette å prioritere helsen og sikkerheten til alle deltakerne i «MLS is back»-turneringen ved å fatte beslutninger som dette, heter det i en kort uttalelse.

Søndagens utsatte kamp er det siste i rekken av tilbakeslag i kampen for å få fotballen i gang igjen i USA. FC Dallas og Nashville har begge trukket sine lag fra turneringen som pågår i Orlando som følge av at flere har testet positivt på koronaviruset.

Los Angeles FC-stjernen Carlos Vela har også trukket seg fra turneringen som følge av frykt for å få viruset.

Samtlige kamper i Orlando-turneringen spilles på ESPNs idrettskompleks i tilknytning til Disney World.

(©NTB)