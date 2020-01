Ingen mål for Ibrahimovic i Milan-comeback – Ronaldo med tre mål mot Cagliari

Zlatan Ibrahimovic kom inn og fikk litt over en halvtime i debuten hjemme mot Morten Thorsbys Sampdoria. Svensken var mye involvert, men det endte 0-0.

For etter en 1. omgang der hjemmelaget skapte lite, var det duket for Zlatan Ibrahimovic like etter pause. Ibrahimovic kom inn etter 55 minutter, til øredøvende jubel fra de drøyt 60 000 tilskuerne som hadde møtt opp mandag. Da var det åtte år siden svensken sist hadde ikledd seg Milan-drakten.

Umiddelbart ble Zlatan involvert. Han fikk ballen på 15 meter og prøvde å slippe videre til Rafael Leao, men pasningen ble akkurat litt for svak.

To minutter senere var 38-åringen nære ved å sette inn 1–0. Et innlegg havnet på pannebrasken til svensken, som headet mot mål. Forsøket ble reddet på strek.

Like etter fikk Milan et frispark på 30 meter. Det traff igjen hodet til Zlatan, men denne gang ble headingen reddet av målvakt Emil Audero.

Norske Morten Thorsby fikk en bra mulighet etter halvspilt 2. omgang. Nordmannen la til rette og skjøt fra 20 meter, men ballen snek seg utenfor stolpen til Gianluigi Donnarumma.

Sekunder senere havnet Thorsby i dommerens bok for en etterslenger på Davide Massa.

Ibrahimovic ble mer usynlig på tampen av oppgjøret, og det endte 0–0 på San Siro. Det var første gang siden 2010 at svensken har gått av en debutkamp målløs. Både med PSG, Manchester United og LA Galaxy scoret svensken i sin første kamp.

0-0 gjør at Milan sin skuffende sesong fortsetter. De er nummer 12 med bare 22 poeng etter 18 kamper.

Tre mål og målgivende for Ronaldo

I Torino var Cristiano Ronaldo i fyr og flamme. Portugiseren scoret tre mål og hadde målgivende i den knusende 4-0-seieren over Cagliari.

Fem minutter etter pause snappet han opp en horribel feilpasning, dro lekkert av keeper og satte inn 1–0.

Etter halvspilt 2. omgang fikk hjemmelaget straffe etter at Paulo Dybala ble felt. Ronaldo var klinisk fra elleve meter og hamret ballen i høyre hjørne.

Ni minutter før slutt spilte han gjennom Gonzalo Higuaín, som satte ballen i mål, før Ronaldo minuttet etter satte inn sitt tredje for dagen. Douglas Costa satte opp portugiseren, som var iskald med venstrefoten og plasserte den under Cagliari-målvakt Robin Olsen.

Storseieren gjør at Juventus topper Serie A med 45 poeng etter 18 kamper. Det er før storoppgjøret mellom Napoli og Inter senere i kveld.

(©NTB)