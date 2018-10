Ingen medalje for Bullen i bryte-VM

Grace Bullen tok ledelsen, men måtte se seg slått 10-7 av indiske Pooja Dhanda i torsdagens bronsekamp i 57-kilosklassen under VM i bryting i Budapest.

Dermed ble det ingen medalje for 21-åringen fra Fredrikstad. Bullen knep oppgjørets første poeng, men som i semifinalen dagen før ble det kjapt bråstopp etter at hun tok føringen. Dhanda snudde og ledet 6-1 etter første omgang.

Inderen ledet 10-2 på det meste. Bullen plukket deretter poeng og reduserte tapet til 7-10.

Onsdag røk hun 2-12 i semifinalemøtet med kinesiske Rong Ningning. Det skjedde etter at den norske jenta først ledet 2-0.

Bullen vant i fjor sitt første mesterskapsgull på seniornivå. Det gjorde hun i 58-kilosklassen i EM. Hun har også ett sølv (2016) og én bronse (2015) i EM. For fire år siden tok Bullen gull i 60-kilosklassen under ungdoms-OL i Kina.

Foran EM tidligere i år var hun tvunget til enten å gå opp eller ned en vektklasse. Bullen valgte overraskende å gå ned til 57 kilo. Hun begrunnet valget med at hun ville møte «verdens tøffeste kvinner». I EM fikk hun merke at det var akkurat så tøft som antatt. Hun gikk på et klart tap i kvartfinalen.

(©NTB)

