Ingen medalje for Kristiansund – håpet om europacup lever så vidt

Kristiansund så ut til å tape mot Stabæk og miste muligheten til europacupspill, men hentet seg inn og sikret 2-2 og et lite håp om 4.-plass i Eliteserien.

Med poengtapet for Stabæk røk sjansen på å ta igjen Vålerenga på 3.-plass, men det ene poenget Kristiansund sikret seg på slutten, sørger for at det fortsatt er mulighet til å ta igjen Rosenborg som slo Molde 3-1 søndag.

Kristiansund skrek etter straffespark i 1. omgang, der de også hadde en kjempemulighet til å score like før pause på stillingen 0-0.

– Den treffer hånden min, men jeg føler den er i naturlig posisjon, jeg kan ikke flytte på den, sa Gustav Valsvik til Eurosport om straffesituasjonen.

Etter hvilen sørget målene fra Oliver Edvardsen og Jørgen Øveraas Olsen for at Kristiansund så fortapt ut i kampen om plass i europacupen, men utligningsmål fra Faris Pemi og Christophe Psyché sørget for fortsatt håp.

– Er det ikke kjørt nå da? lurte Amahl Pellegrino på, da han fikk høre at Rosenborg hadde vunnet sin kamp.

Pellegrino dro ikke nytte av hengekampen i jakten på toppscorertittelen. Både Pellegrino og Bodø/Glimts Kasper Junker står med 25 mål før siste serierunde 22. desember. Da må Kristiansund slå Haugesund og håpe at RBK taper mot Sandefjord.

– Det er en vanskelig fotballkamp på en vanskelig bane, så det er sterkt å komme tilbake igjen når vi ligger under 0-2. Vi får ta med oss det, oppsummerte Pellegrino kampen.

Hands?

Situasjonen der Kristiansund ropte på straffespark skjedde etter ti minutter av kampen etter et svakt utspill av Stabæks keeper Marcus Sandberg.

Utspillet endte med en god skuddmulighet for Flamur Kastrati, men avslutningen traff armen til Gustav Valsvik. Kastrati var mer opptatt av å signalisere for hands enn å følge opp avslutningen og Stabæk fikk ryddet unna.

Bæringene kom etter hvert mer med i kampen og fikk en stor sjanse etter 27 minutter, men verken Sammy Skytte eller Kornelius Normann Hansen klarte å pirke ballen inn scoring da ballen var ledig rett foran mål.

Kristiansund både åpnet og avsluttet 1. omgangen best og var veldig nær ved å ta ledelsen da Amidou Diop klinte til og skjøt like utenfor etter flott fremspill av Pellegrino.

Våknet

I starten av 2. omgang handlet det meste om hjemmelaget Stabæk, som gikk opp i ledelsen etter 55 minutter. Normann Hansen slo inn et flott innlegg og i boksen stupte Oliver Edvardsen inn 1-0.

Tre minutter senere burde Stabæk doblet ledelsen, men det skjedde først i det 65. minutt da Olsen raget høyest på en dødball og headet inn 2-0, men så skulle Kristiansund våkne.

Trener Christian Michelsen gjorde fire bytter da det var spilt 70 minutter, med blant annet Faris Pemi og Christophe Psyché inn på banen. Det skulle virkelig gjøre seg gjeldende.

Først reduserte Pemi i det 80. minutt da han var fri på bakerste stolpe etter et innlegg fra Christoffer Aasbak og fire minutter senere stanget Psyché inn en corner fra Pellegrino og sørget for 2-2.

Dermed lever håpet om europacupplass for Kristiansund.

