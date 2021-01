Ingen Nilsen-avtale for Brann

Det blir ikke noe Sivert Heltne Nilsen-comeback i Brann i denne omgang. Han er i forhandlinger med en belgisk klubb, melder Bergens Tidende.

Brann har i to måneder forsøkt å hente sin tidligere midtbaneterrier tilbake til klubben. Svenske Elfsborg eier Nilsen, og bergenserne skal ha tilbudt dem en totalpakke verdt tre millioner kroner for 29-åringen.

Han ser imidlertid ut til å fortsette karrieren i utlandet.

– Tanken var at han skulle komme hjem og være en del av prosjektet. Men når det viser seg at lysten ikke er så stor likevel, så er det ikke aktuelt. Idet det ble aktuelt for ham å snakke med en belgisk klubb, var vi ferdige, sier Brann-trener Kåre Ingebrigtsen til BT.

Nilsen er ifølge avisen i forhandlinger med Waasland-Beveren, som ligger på sisteplass i den belgiske toppserien.

(©NTB)

Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk