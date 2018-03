Ingen nordiske dommere i fotball-VM

De nordiske landene har ingen representanter i dommerkorpset til fotball-VM i Russland. Heller ikke en eneste Premier League-dommer slapp gjennom nåløyet.

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) bekreftet torsdag hvilke 36 dommere og 63 assistenter som skal lede kampene i sommerens VM. I alt er 46 land representert, men ingen av de nordiske landene er på lista.

Europa får med totalt ti hoveddommere til sluttspillet. Det er kun én dommer fra hver nasjon. Frankrike, Italia, Nederland, Polen, Serbia, Slovenia, Spania, Russland, Tyrkia og Tyskland utgjør den europeiske dommerdelegasjonen.

I tillegg stiller Europa med 20 assistentdommere.

Det er ingen overraskelse at Norge ikke er representert. I fjor sommer ble Svein Oddvar Moen flyttet ned fra UEFAs elitegruppe. Dermed ble veien til storkamper lenger.

England har for øvrig heller ingen navn på FIFAs dommerliste til VM. Det skjer til tross for at landet i øyeblikket har tre Premier League-dommere i UEFAs elitegruppe.

Nylig ga FIFA-rådet grønt lys til bruk av videodømming i VM, som varer mellom 14. juni og 15. juli.



