Ingen norske i toppen da Alaphilippe vant etter målfoto

Julian Alaphilippe vant den 6. etappen av Critérium du Dauphiné etter duell med Gregor Mühlberger fredag. Ingen nordmenn var med i kampen om seieren.

Franske Alaphilippe så ut til å ha hadde full kontroll på den østerrikske konkurrenten før oppløpet, men fikk til slutt tøff kamp helt til målstreken. Målfoto måtte brukes for å vise at Alaphilippe hadde vunnet sin 28. proffseier. Det var Alaphilippes tiende seier for sesongen.

Alessandro De Marchi fra Italia ble nummer tre på den 229 kilometer lange etappen mellom Saint-Vulbas og Saint-Michel-de-Maurienne.

Han satt sammen med vinner Alaphilippe og Mühlberger i brudd i over 200 kilometer.

Ingen av de norske rytterne klarte å sette preg på fredagens etappe. Carl Fredrik Hagen var raskest av nordmennene på sin 30.-plass drøye seks minutter bak vinneren.

Edvald Boasson Hagen ble nummer 61. Vegard Stake Laengen ble nummer 92, mens Odd Christian Eiking endte på 125.-plass.

I sammendraget er det fortsatt britiske Adam Yates som er i føringen. Han leder fire sekunder foran belgiske Dylan Teuns. Sammenlagt er Boasson Hagen beste norske på 35.-plass.

Rittet avsluttes søndag.

(©NTB)