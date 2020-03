Ingen ny tittel for Casper Ruud, 19-årige Wild best i Santiago

Casper Ruud spilte for sin annen ATP-tittel på tre uker, men brasilianske Thiago Seyboth Wild viste seg for god i finalen i Santiago og vant 7-5, 4-6, 6-3.

19-årige Wild er rangert nesten 150 plasser bak Ruud (182 mot 38), men han har på sin vei mot tittelen i Santiago vist kvaliteter som gjør at han tippes som en framtidig stjerne.

Ruud slo tilbake og vant 2. sett etter å ha tapt det første, men det var motstanderen som mestret nervene og den ujevne grusen best da alt skulle avgjøres. Han fikk det første bruddet i avgjørende sett og spilte deretter så godt i egen serve at Ruud aldri fikk en reell mulighet til å bryte tilbake.

Etter to timer og et kvarter servet Wild hjem kampen og jublet for sin første ATP-tittel. To rene ess og et vinnerslag på linja ga ham tre matchballer. På den første slo Ruud ut.

I lørdagens semifinale mot Albert Ramos-Viñolas var det ikke et eneste servebrudd i første sett, men i finalens første sett satt bruddene løst. Ruud hadde store problemer med å få inn den viktige førsteserven, og gang på gang kom han under 0-30 i egen serve.

Bruddfest

Ruud var den første som brøt. Han spilte seg til to bruddballer i kampens første game og utnyttet den andre, men han fikk ikke glede seg lenge over suksessen. Wild brøt blankt tilbake, og dermed sto det 1-1.

Brasilianeren greide ikke å holde serven neste gang heller. Ruud skaffet seg en ny bruddball og omsatte den i 2-1. Wild var på god vei mot kampens fjerde strake brudd da han ledet 30-0, men Ruud svarte med fire strake poeng og gikk opp i 3-1.

I neste game spilte Ruud seg til hele fire bruddballer, men Wild skaffet seg selvtillit ved å avverge dem alle sammen og til slutt holde serven for første gang. Ruuds første bruddball ble et svært severdig poeng der Wild blant annet løp opp en lobb og slo ballen mellom beina før han møtte Ruuds volley med et vinnerslag.

Wild brøt deretter tilbake på overbevisende vis, og spillerne var like langt på 3-3. Ruud hadde to nye bruddballer i neste game, men Wild avverget igjen, og spillerne holdt serven til brasilianeren ledet 6-5.

Endret karakter

For fjerde gang tok han ledelsen 30-0 i Ruuds serve, og han skaffet to settballer som han omsatte i settseier etter 54 minutters spill. Ruud hadde hele 10 bruddballer i første sett, men utnyttet bare to av dem. Wild utnyttet tre av fem bruddballer.

I 2. sett endret kampen litt karakter, da begge spillere holdt serven til 4-4. Wild så derimot tryggere ut i egen serve, mens han ytterligere tre ganger ledet 30-0 i Ruuds serve uten å bryte.

Det gjorde derimot Ruud da han gikk opp i 5-4, og deretter servet han enkelt hjem 2. sett.

Wild lot seg ikke knekke av det. Via en ny 30-0 skaffet han seg bruddballer som han utnyttet til å ta ledelsen 2-0 i det tredje settet, og deretter holdt han serven sin uten problemer fram til seier.

Neste oppgave for Ruud er Davis Cup mot Barbados i Oslo kommende helg.

