Ingen nye koronalettelser for idretten

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets oppdaterte anbefalinger gjør at de mange verdenscuprennene i Norge i mars fortsatt er i det blå.

I anbefalinger for nasjonale koronatiltak står man fast på at alle idrettsarrangementer bør avlyses eller utsettes. Det understrekes likevel at det «kan eventuelt gjøres enkelte unntak innenfor det Olympiatoppen definerer som toppidrett».

Omkring 30 internasjonale skirenn i Norge trenger karanteneunntak for å bli gjennomført. Slik situasjonen er i dag, kreves det sju dagers karantene ved innreise hvis man kan vise til en negativ koronatest. Det vil si at løpere som går avslutningsdistansene under ski-VM i Oberstdorf helgen før Holmenkollen, ikke vil rekke tremila eller femmila i Kollen med dagens regler.

Idrettsarrangementer for barn og unge bør fortsatt avlyses eller utsettes om arrangementet vil samle personer fra ulike bydeler eller kommuner, eller om arrangementet vil kreve unødvendig innenlandsreise, heter det i Helsedirektoratets anbefaling.

Det åpnes heller ikke opp for at det kan drives breddeidrett innendørs.

(©NTB)

