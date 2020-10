Ingen nye smittetilfeller i Giroen

Samtlige 512 koronatester utført 15.- og 16. oktober under Giro d'Italia er kommet i retur med negativt svar.

Det var godt nytt for alle involverte etter noen usikre dager der det har vært store problemer med å holde smitten unna.

Frykt for skjult smitte gjorde at det ble besluttet å ta ekstra tester torsdag og fredag. De viste at ingen ryttere og personell tilknyttet støtteapparatene var smittet.

Tidligere måtte blant annet én av forhåndsfavorittene, nederlandske Steven Kruijswijk fra Jumbo-Visma-laget, trekke seg etter en positiv test.

Både Jumbo-Visma og Mitchelton-Scott-teamet har trukket seg fra rittet. Kommende mandag er det hviledag, og da skal alle rytterne testes på nytt.

