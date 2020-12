Ingen Ødegaard da Real Madrid tapte to verdifulle poeng i teten

Martin Ødegaard ble igjen sittende på benken da Real Madrid skuffet borte mot Elche. 1-1 gjør at Zinédine Zidane og co. er to poeng bak Atlético Madrid.

Atletico har i tillegg spilt to færre kamper enn byrival Real Madrid. De hvitkledde fra Madrid hadde fem seirer på rad før den skuffende poengdelingen onsdag. For Ødegaards del var det den tredje kampen på rad der han satt på benken gjennom hele oppgjøret. Han har ikke spilt for klubben siden 1. desember, da han fikk 76 minutter i Champions League-oppgjøret mot Sjakthar Donetsk. En av spillerne han kniver med om spilletid i Luka Modric, som ifølge flere spanske medier har skrevet under på en ny kontrakt, scoret kampens første mål etter 30 minutter. Fidel utlignet til 1-1 på straffe etter 52 minutter. Zidane og co. hadde flere store sjanser de siste 30 minuttene, men klarte ikke å bikke kampen i deres favør. Neste mulighet for Ødegaard å få spilletid er 2. januar mot Celta Vigo hjemme. (©NTB)