Ingen pallplass for nordmennene i skiflygningen

Det så lenge lyst ut for nordmenene i finalerunden, men det endte uten pallplassering for de seks nordmennene i 2. omgang.

Robert Johansson var best av de norske i lørdagens skiflygingsrenn med sin 11.-plass etter 1. omgang. Tyske Karl Geiger ledet.

Daniel André-Tande hoppet 207 meter i førsteomgang, men fikk til gjengjeld god poengsum. Det holdt bare til 22.-plass, men i andre omgang leverte nordmannen til de grader.

Nordmennene dyttet ned

Tande hoppet nemlig hele 227,5 meter, nest-lengst etter Karl Geiger. Det holdt til en foreløpig klar ledelse for nordmannen. Robin Pedersen ville ikke være mye dårligere enn sin landsmann - og leverte en veldig god landing på 225 meter. Økte dermed poengsummen sin fra første omgang med 20 poeng, og gikk med det inn foran Tande.

Neste nordmann ut var Johann André Forfang, som hoppet til en foreløpig 4. plass med 220 meter. Desto mer imponerende var det at Marius Lindvik slo ny personlig rekord med 231.5 meter, og på det tidspunktet var det tredobbelt norsk i Kulm.

Og da Robert Johansson landet på 226,5 meter var det hele fire nordmannen i tet før de ti beste skulle sette utfor.

Så skulle først polske Kamil Stoch matche Lindviks rekord, før finske Antti Aalto overtok ledelsen hans igjen like etter.

Til slutt var det Piotr Zyla som skulle gå vinnende ut av det hele - for første gang i karrieren. Robert Johansson ble beste nordmann på 8. plass.

- En ålreit start. Småting som gjør at det ikke blir bedre, men det kom nærmere i 2. omgang. Med litt mer is i magen kunne dette gått veldig bra. Vi har visst det hele tiden at vi har det inne, og når det butter litt i mot så må det jobbes, sa Johansson til NRK.

- Nå blir det å gå gjennom hoppene i dag, og fokusere på den gode starten. Vi kan være med å krangle helt i toppen i morgen.

Samtlige videre fra førsteomgang

Fredagens kvalifisering ble avlyst og hopperne fikk bare en treningsomgang foran selve rennet lørdag.

Markus Lindvik var nummer 13. med 209 meter og 178,6 poeng. Johann André Forfang er ofte avhengig av gode flygeforhold, men han fikk ikke det og landet på 206 meter fikk han 178,1 poeng. Han ble nummer 15 i førsteomgang. Robin Pedersen fikk opp småpene 205 meter. Med 176,7 poeng var han nummer 17.

Daniel-André Tande hoppet 207 meter, men hadde noe bedre vindforhold og fikk 173,6 poeng. Det holdt bare til 22.-plass i førsteomgang.