Ingen planer om Premier League-pause

Tross økning i antall smittetilfeller og flere kamper som er utsatt på kort varsel har Premier League ikke vurdert å sette sesongen på pause.

Det meldte ligaen onsdag på sitt nettsted i en uttalelse samme dag som byderbyet mellom Fulham og Tottenham ble utsatt på grunn av koronasmitte hos hjemmelaget.

WBA-manager Sam Allardyce har tatt til orde for en kamppause på to uker for å få bukt med smitten.

– Premier League har ikke diskutert å sette sesongen på pause og har ingen planer om å gjøre det, heter det i PL-uttalelsen.

– Ligaen har fortsatt tillit til at smittevernprotokollen vil tillate at kamper spilles som oppsatt, og protokollen har fortsatt myndighetenes fulle støtte. Med helsen til spillere og klubbansatte som første prioritet stiller ligaen seg bak klubbenes håndtering av protokollen og reglene.

Sesongrekord

I den siste runden med koronatester, utført 21. til 27. desember, ble det avdekket 18 smittetilfeller i Premier League-klubber. Det er det høyeste tallet så langt i sesongen, selv om det har vært positive prøver i samtlige runder med testing. Uka før var tallet 7. Totalt denne sesongen har 131 av 26.094 innhentede prøver i PL-klubbene vært positive.

Mandag ble kampen mellom Everton og Manchester City utsatt fire timer før avspark som følge av smitte hos gjestene.

Sheffield United har meldt at klubben har «mangfoldige positive prøver».

I divisjonene under Premier League er en rekke kamper utsatt som følge av smitteutbrudd i klubber.

Tomme tribuner

Ole Gunnar Solskjær er blant dem som har stilt seg kritisk til forslaget om pause. Han har spurt når det vil bli rom i terminlista til å ta igjen kampene som i så fall ble utsatt.

Selv om Premier League vil spille kampene som oppsatt, vil det igjen skje foran tomme tribuner over hele England. Økende smittetrykk har ført til at alle lag nå befinner seg i områder der gjeldende tiltak innebærer at det ikke tillates publikum.

Liverpool og Everton var de eneste lag som fortsatt fikk slippe inn 2000 tilskuere, men regionen er nå flyttet til nivå 3, og det betyr stengte porter. De første kampene i 2021 blir alle spilt uten publikum.

(©NTB)

Reklame Nå kan du få gratis strøm til slutten av februar