Ingen revansj for Milan og Hauge mot Lille

Jens Petter Hauge og Milan klarte ikke å revansjere 0-3-tapet for franske Lille. Det ble 1-1 i toppoppgjøret i gruppe H. Sparta Praha slo Celtic 4-1.

Milan tapte hjemmemøtet mot Lille med 0-3, da Yusuf Yazici ble den store Lille-helten med hat trick. Den kampen var ikke Hauge aktuell for på grunn av positiv koronatest.

Hauge hadde en mulighet i en ellers tam 1. omgang, men i stedet for å avslutte selv valgte han å passe til Ante Rebic, som ikke lyktes.

Selv om det var gjestene Milan som hadde ballen mest var det hjemmelaget som hadde de giftigste sjansene før pause.

Det var i 2. omgang at scoringene kom. Ante Rebic kom gjennom alene med keeper, men i stedet for å avslutte serverte han ballen til Samu Castillejo, som scoret for åpent mål.

Hauge hadde en god mulighet. etter 65 minutter, men i stedet for å avslutte forsøkte han nok en gang å finne en lagkamerat. Innbytter Lorenzo Colombo, som kom inn for Rebic, klarte derimot ikke å score.

Kort etter greide hjemmelaget å utligne ved Jonathan Bamba. Lille utnyttet et kjapt innkast hvor Jonathan Bamba avsluttet via Simon Kjær og i mål. Ti minutter etter ble Hauge byttet ut.

Celtic ute

Andreas Wikheims Sparta Praha hadde ingen problemer med å Celtic med 4-1, og skottene er uten sjanse til å gå videre. Både Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi spilte hele kampen for Celtic, som fikk en flott start på kampen.

Odsonne Édouard ga gjestene fra Skottland 1-0-ledelse etter kvarteret. Mohamed Elyounoussi sto for pasningen.

Hjemmelaget slo derimot kraftig tilbake etter at David Hancko utlignet til 1-1 etter 27 minutter. Lukas Julis (2) og Srdjan Plavsic gjorde dagen fullkommen for hjemmelaget.

Tre lag kjemper om plassene i cupspillet. Lille topper tabellen ett poeng foran Milan og to foran Sparta Praha.

