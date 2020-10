Ingen stopp for Meling og co. – fortsetter midt i koronanedstengningen

Ulikt forrige nedstengning vil den franske toppfotballen fortsette. Den neste måneden vil foregå uten tilskuere og konstant uro for utsatte kamper.

Nedstengningen, som skal vare til minst 1. desember, førte til at butikker landet rundt torsdag kveld var fulle av kunder som hamstret basisvarer etter at president Emmanuel Macrons kunngjøring. Men idrettsminister Roxana Maracineanu var rask med å avklare at reiser for profesjonelle utøvere er lov.

Alle kampene må nå spilles bak lukkede dører. Det er fortsatt fare for at flere kamper kan bli utsatt på grunn av positive koronatester.

Forrige uke ble kampen mellom Lens og Nantes utsatt da elleve spillere i Lens testet positivt. Fredagens oppgjør mellom Marseille og Lens har fått samme skjebne.

Reglene i den franske ligaen er at kampen skal spilles så lenge 20 av en forhåndsbestemt liste på 30 spillere er klare til kamp.

Klubbene sliter fortsatt økonomisk etter beslutningen om å avslutte forrige sesong ti runder før slutt.

De tre norske innslagene i Frankrike skal alle i aksjon søndag. Birger Meling (Nimes) møter Metz, mens Valon Berishas Reims møter Strasbourg. Bercant Celina (Dijon) møter Lorient.

