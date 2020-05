Ingen store mesterskap i 2020 for Christiansen og svømmeeliten

Kortbane-VM i svømming i Abu Dhabi er flyttet til 2021. Det var det siste store mesterskapet som fortsatt sto på kalenderen for verdens beste svømmere.

Fra før er Tokyo-OL og svømme-EM i Budapest flyttet på som følge av koronaviruset.

Kortbane-VM skulle vært arrangert i Abu Dhabi fra 15. til 20. desember. Det blir i stedet plassert inn i neste sesongs terminliste på datoene 10. til 12. desember.

– Vi har de siste ukene jobbet tett med myndighetene i De forente arabiske emirater rundt dette, og vi tror at dette er den beste løsningen for alle parter, sier Julio Maglione, president i Det internasjonale svømmeforbundet.

VM-flyttingen innebærer også at neste års kortbane-EM flyttes og arrangeres en måned tidligere enn planlagt. Det mesterskapet går dermed fra 2. til 7. november i russiske Kazan.

2020 så ut til å bli et meget innholdsrikt år for Henrik Christiansen og resten av verdenseliten i svømming. Nå er kalenderen noe nær tømt for store arrangementer.

