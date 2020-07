Ingen tilskuere på FCKs europaligaretur – Solbakken reagerer kraftig

FC Københavns europaligaretur mot Istanbul Basaksehir går uten støtte fra tribunen i Parken. Ståle Solbakken er lite imponert over Uefas opptreden.

– Vi har gjentatte ganger bedt Uefa om en avklaring slik at vi hadde hatt tid til nødvendige forberedelser, men vi har kun blitt møtt med et standardsvar, og vi må nå planlegge uten at tilskuerne kommer.

Det skriver FC København på sin nettside.

Klubbens norske trener reagerer sterkt på behandlingen av Uefa:

– Sportslig sett synes vi det er en urettferdig måte å avgjøre de to kampene på, sier Solbakken.

52-åringen peker videre på at FCK stilte til kamp i Istanbul – med tyrkiske tilskuere på tribunen.

Klubben har sendt inn en plan for hvordan de ville organisert en eventuell kamp med tilskuere på en sikker måte, men Uefa har ikke behandlet saken deres, ifølge FCK.

– Det er i mine øyne håpløst håndtert av Uefa, sier Solbakken.

Det danske nyhetsbyrået Ritzau har ennå ikke lykkes å få en kommentar fra Uefa.

Returkampen spilles i Parken onsdag neste uke. Istanbul Basaksehir leder 1-0 etter det første oppgjøret.

