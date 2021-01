Ingen tilskuere under ski-VM

Koronasituasjonen fører til at ingen tilskuere slipper inn på arenaene under VM i nordiske grener i tyske Oberstdorf i februar og mars.

– Selvfølgelig hadde vi foretrukket en annen beslutning, sier president Franz Steinle i det tyske skiforbundet, ifølge en kunngjøring fra arrangøren , som viser til omfattende diskusjoner med det bayerske innenriksdepartementet, Det internasjonale skiforbundet (FIS) og det tyske forbundet.

I november i fjor var planen at det skulle slippes inn 2.500 tilskuere per øvelse.

Norges største langrennsstjerne Johannes Høsflot Klæbo beklager at han og lagkameratene må konkurrere uten heiende fans til stede.

– Det er litt trist at vi er i en situasjon hvor VM må gå uten publikum, men jeg er veldig glad for at FIS tar covid-19-situasjonen på alvor, sier Johannes Høsflot Klæbo til VG.

Ski-VM går av stabelen fra 23. februar til 7. mars.

(©NTB)

Reklame NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus