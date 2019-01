Ingen var raskere enn Kilde på utfortreningen i Garmisch-Partenkirchen

Aleksander Aamodt Kilde viste spor av god VM-form da han på trening torsdag var raskeste mann ned utforløypa i Garmisch-Partenkirchen.

Kilde har sagt at han skal være med å kjempe om medaljer når alpin-VM starter i Åre neste uke. I torsdagens treningsomgang viste han at han mener alvor og var best av samtlige.

Fra startnummer 17 kjørte han ned på 1.57,38. Det var 0,56 sekunder bedre enn franske Brice Roger og 0,73 foran Vincent Kriechmayr fra Østerrike.

Da 35 av 61 kjørere hadde satt utfor den tyske løypa ledet Kilde, mens Adrian Smiseth Sejersted kjørte ned på 2.00,00, 2,62 sekunder bak Kilde. Det holdt til en foreløpig 29.-plass, mens Stian Saugestad kom i mål 4,36 bak og lå som nummer 35.

Det er ny treningsomgang fredag før selve utforrennet går av stabelen lørdag.

