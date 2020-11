Ingen Zlatan i troppen tross landslagsflørt

Zlatan Ibrahimovic var ikke med da Sveriges landslagssjef i fotball, Janne Andersson, onsdag tok ut troppen til de kommende landskampene.

Sverige møter blant annet Danmark i en privatlandskamp på Brøndby Stadion i neste uke.

Det var i forkant av onsdagens landslagsuttak spekulert i at Zlatan Ibrahimovic kunne komme til å gjøre et oppsiktsvekkende comeback for Sverige. Måltyven satte selv fart på ryktene da han nylig publiserte et bilde av seg selv i sosiale medier. Der var han iført svensk landslagslagsdrakt og kapteinsbind sammen med teksten «Long time no see».

Den svenske stjernespissen har fylt 39 år, men markerer seg stadig som en av Europas toppspisser for klubblaget Milan.

Zlatan Ibrahimovic ga seg med landslagsfotball umiddelbart etter at Sverige røk ut av EM i 2016 i gruppespillet. Han var i mange år landslagskaptein og er tidenes mestscorende med det svenske flagget på brystet.

Overraskelsen i onsdagens svenske landslagstropp var at landslagssjef Andersson fant plass til midtbanetalentet Jens Cajuste. Han spiller i danske Midtjylland.

(©NTB)