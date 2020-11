Ings må opereres – stjernespissen mister flere kamper for Southampton

Southamptons toppscorer Danny Ings skal opereres for kneskaden han pådro seg i slutten av kampen mot Aston Villa. Det medfører minst 4-6 uker på sidelinjen.

Det opplyste Southampton-manager Ralph Hasenhüttl på et pressetreff gjengitt på Southamptons Twitter-konto onsdag.

– For øyeblikket ser det ut til at han er ute i 4-6 uker. Han skal gjennom en liten operasjon i morgen tidlig. Det kunne vært verre, men han kommer til å være ute, og det er ikke godt nytt for oss, sa Hasenhüttl.

Skaden gjør at Ings ser ut til å gå glipp av minst tre ligakamper, mot blant andre Manchester United 29. november.

Dersom Ings er ute i seks uker, går han glipp av ytterligere tre Premier League-oppgjør. I verste fall kan skadeavbrekket vedvare gjennom det intensive kampprogrammet til jul.

Ings står med fem mål på sju kamper så langt og har bidratt til at Southampton ligger på en sterk 5.-plass.

