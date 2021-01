Ings senket Liverpool: - De sliter!

Danny Ings ble en fiasko i Liverpool, men mandag kveld senket han gamleklubben.

SOUTHAMPTON - LIVERPOOL 1-0:

Ings scoret kampens eneste mål da Southampton slo regjerende seriemester Liverpool 1-0 på St. Mary's mandag kveld.

Den engelske spissen ble aldri noen storscorer for Liverpool da han signerte for klubben i 2015, men i Southampton har Ings virkelig levert varene.

Mens Liverpool-angriperne slet stort med å skape målsjanser mandag, scoret Ings sitt syvende mål for sesongen i Premier League.

Tidligere Liverpool-helt Jamie Carragher var lite imponert over gamleklubben på St. Mary's mandag kveld, men hyller Ings.

- Det er avslutningene som gjelder. Danny Ings er en strålende spiller. Han er virkelig det, sier Carragher hos Sky Sports.

Klopp frustrert



Like imponerende var ikke Liverpool som for tredje kamp på rad gikk av banen uten seier.

- Jürgen Klopp og Liverpool sliter om dagen, oppsummerte TV 2-ekspert Nils Johan Semb etter kampen.

Liverpool-manager Klopp er tydelig på at Southampton vant oppgjøret fortjent.

Tyskeren forteller i et intervju med BBC at det er flere ting han er misfornøyd med.

- Hvor lang tid har du, spør Klopp reporteren når han spør hva han er skuffet over.

- Åpenbart starten. Ikke bare målet, men hvordan vi startet kampen generelt. Det fine med Southampton er at man vet hva man får, så man kan ikke bli overrasket. Likevel så virket vi å være overrasket, sier Klopp.

Tidlig scoring

Det var ikke spilt mer enn to minutter da Ings sendte hjemmelaget opp i ledelsen. Scoringen kom i forbindelse med et frispark som James Ward-Prowse la inn i boksen. Der løp Ings seg fri, før han på nydelig vis lobbet ballen over en utspilt Allison i Liverpool-målet.

Southampton var det beste laget før pause og kunne gått opp til 2-0 da Nathan Tella driblet seg fri og forsøkte å skru ballen inn i lengste hjørnet, men innbytteren hadde ikke marginene med seg.

Liverpool slet med å skape de store sjansene før hvilen, men Mohamed Salah kom til en god mulighet rett før pause da han mottok ballen foran mål etter et innlegg av Mané, men egypterens heading gikk over mål.

Liverpool la press på Southampton



Etter hvilen tok Liverpool mer over kampen og hjemmelaget under et stort press.

Men gjestene slet i den siste tredjedelen av spillet.

For selv om Liverpool styrte det meste av det som skjedde, så uteble de virkelig store mulighetene for den regjerende seriemesteren fra Merseyside.

Liverpool presset voldsomt på utover omgangen, men maktet aldri å finne veien til mål på St. Mary's mandag kveld.

Dermed var det Southampton som til slutt kunne juble for alle tre poengene.

Liverpool leder fortsatt Premier League med deres 33 poeng, men Manchester United har én kamp mindre spilt og har nå mulighet til å passere Merseyside-klubben.

