Ingvild Flugstad Østberg går ikke verdenscup på Lillehammer

Gjøvik-jenta er ikke tatt ut til å gå på hjemmebane kommende helg.

Det viser laguttaket til Norges skiforbund tirsdag.

Med tårer i øynene fortalte den norske langrennsstjernen Flugstad Østberg på en pressekonferanse på Beitostølen i midten av november at hun ikke ble å se til start på verken Beitostølen eller i Ruka.

Nå er det klart at også Lillehammer går uten hennes deltakelse.

Flugstad Østberg har ikke fått godkjent sin helseattest og har dermed fått startnekt.

- Helseattesten ikke innfridd

29-åringen fortalte på pressekonferansen at hun ønsker å være åpen om situasjonen hun har havnet i, men gikk ikke lenger enn å antyde at hun har bikket over på feil side av den berømte knivseggen.

- Det har seg sånn at jeg har havnet i en situasjon der jeg ikke kan gå skirenn. Det er helsemessige årsaker der ikke alle krav i helseattesten er innfridd, som igjen vil si at det beste for meg er å stå over skirenn, sa 29-åringen i midten av november.

På grunn av nasjonale kvoten stiller Norge til start med 17 norske kvinneløpere. Men Ingvild Flugstad Østberg er altså ikke blant disse.

Landslagstrener Ole Morten Iversen kunne til Nettavisen fortelle at situasjonen er sammensatt.

- Det er en totalvurdering, sa Iversen, og trakk frem flere faktorer:

- Trening, spising, hvile og fritid.

- Har fortsatt å tøye grenser

Det er dette regnestykket som ikke skal ha gått opp for Flugstad Østberg og som nå gjør at hun må komme på plussiden igjen.

Ifølge TV 2 fikk Flugstad Østberg treningsnekt allerede i juni som følge av helseproblemene.

Landslagstrener Ole Morten Iversen bekrefter hendelsen.

– Det ble gjort med tanke på at hun iallfall skulle være klar for sesongen. Men, hun (Ingvild) har fortsatt å tøye grenser. Treningsdagboka viser at hun har trent mer enn planlagt. Det kan fort bli slik når du er i flyten og iveren tar overhånd, sa Iversen til TV-kanalen.

På Lillehammer skal jentene gå 15-kilometer fellesstart med skibytte lørdag og 10-kilometer fri teknikk søndag.