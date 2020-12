Innbytter Berisha sørget for Viking-poeng mot Sandefjord

Sandefjord maktet ikke å holde på 2-0-ledelsen mot Viking, og Veton Berisha kom inn og sikret ett poeng for rogalendingene i Eliteserien søndag.

Sandefjord hadde Rufo tilbake i laget fra karantene, og spanjolen satte inn begge målene for hjemmelaget. Veton Berisha både reduserte og utlignet for gjestene.

– Det var en tøff kamp. Vi vet at Viking er et vanskelig lag, men vi kjempet helt til slutten. Etter 2-0 kunne vi gjort det bedre, men vi fikk med ett poeng, sa Rufo til Eurosport.

Poenget gjør at Sandefjord har tatt et langt steg med tanke på fornyet kontrakt i Eliteserien neste år. Klubben ligger sju poeng over Strømsgodset, som har tre kamper igjen. Sandefjord har to.

Viking, som gjorde åtte endringer på laget som slo Brann, hadde kun tapt to av sine 15 siste kamper før søndagens oppgjør. Det ene poenget var trolig ikke nok til at det blir 4.-plass og europaspill for dem neste år.

– Jeg er litt skuffet over at det ikke ble tre poeng. Da hadde vi hatt en enda mer spennende tabellplassering, men vi taper ikke og kommer tilbake etter å ha ligget under 0-2. Det er sterkt. Vi var vel nærmest på slutten og, sa Bjarne Berntsen.

Sjansefattig

Ingen av lagene maktet å skape spesielt mye i den første omgangen. Sivert Gussiås kom til en avslutning fra spiss vinkel, men traff ikke skikkelig. 17 år gamle Sondre Auklend startet sin annen kamp for sesongen, og han skapte det lille som er verdt å nevne for Viking. Vingen dro seg innover i banen og skjøt fra 18 meter, men skapte få problemer for Sandefjord-keeper Jacob Storevik.

Etter 25 minutter kunne Rufo sette inn kampens første mål alene ved bakre stolpe. Det var spanjolens sjette mål for sesongen.

Sandefjord, som spilte kampen uten tilskuere på grunn av straffen etter høstens rasismeepisode, gikk til pause med ledelse.

To i treverket

Viking fikk en enorm mulighet ti minutter ut i 2. omgang. Sebastian Sebulonsen hamret til, men skuddet gikk i tverrliggeren. Samuel Fridjonsson plukket opp returen, men traff stolpen på åpent mål fra noe spiss vinkel.

Vikings toppscorer Veton Berisha startet kampen på benken. Da han kom inn i 2. omgang, fikk han umiddelbart en god sjanse, men hans harde skudd gikk rett på keeper.

Viking styrte omgangen, men fikk ingen uttelling. På en sjelden visitt havnet Rufo igjen merkelig alene på bakre stolpe. Et innlegg gikk gjennom hele feltet, og Rufo satte inn sitt andre for kvelden.

15. mål

Da begynte det å haste for Viking, som kom til Sandefjord med fire strake seirer, men Berisha fikk inn en redusering like etter. Han vendte opp raskt i 16-meteren og klinket ballen i det lengste hjørnet.

Sebulonsen var nær å utligne sju minutter før slutt, men avslutningen på hel volley gikk over. Berisha var likevel ikke ferdig. Innbytteren satte 2-2 med nok en flott avslutning på overtid og sørget for at Viking fikk med seg ett poeng. Det var også hans 15. scoring – som han selv har uttalt var målet før sesongen.

– Jeg trodde ikke begge skulle komme i dag siden jeg ikke startet. Vi får prøve å pynte litt på det i de to siste kampene, sa Berisha.

(©NTB)

Reklame Nå er det tilbud på de populære julepysjene