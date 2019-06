Innbytter Gueye forlenget Aalesunds drømmestart

Innbytter Habib Gueye brukte under et minutt på å sikre 2-1-seier for serieleder AaFK borte mot HamKam i 1. divisjon søndag.

Spissen ble byttet inn etter halvspilt annenomgang på Briskeby, og bare et halvt minutt senere hadde han satt inn 2-1 med pannebrasken og avgjort kampen for Aalesund. Lars Bohinens menn har med seieren 29 poeng på 11 kamper og leder med åtte poeng på annenplasserte Sandefjord før Vestfold-laget spiller senere søndag. AaFK-spiss Niklas Fernando Castro sendte gjestene i en tidlig ledelse med en nydelig scoring etter 11 minutter. Den tidligere Vålerenga- og Kongsvinger-spilleren banket til fra 25 meter og i mål. HamKam skapte mange farligheter mot serielederen, men klarte ikke å få uttelling før pause. 20 minutter etter hvilen var det riktignok balanse i regnskapet. Simen Nordli satte ballen i mål fra cirka fem meter. Men det tok ikke lang tid før gjestene skulle slå tilbake. Bohinen byttet inn Gueye. Han brukte cirka et halvt minutt på å sende Aalesund tilbake i ledelsen. Spissen headet på bakre stolpe, og selv om HamKam-keeper Lukasz Jarosinski var på ballen, konkluderte dommeren med at den hadde vært over streken. (©NTB)